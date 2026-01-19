スイスのバー火災 検死の未実施に批判集まる

クラン・モンタナにあるバーで1日未明、40人の死者を出す火災が発生した Keystone / Cyril Zingaro

スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナのバーで発生した死者40人を出した火災で、犠牲者の検死が直ちに行われていなかったことに批判が上がっている。

3 分

SRF 他の言語（1言語） English en Crans-Montana fire: criticism grows over missing autopsies 原文 もっと読む Crans-Montana fire: criticism grows over missing autopsies

おすすめの記事

スイス・クランモンタナにあるバー「ル・コンステラシオン」で1日未明に発生した火災で、40人が死亡し116人が重傷を負った。

複数の犠牲者遺族の代理人を務める弁護士ロマン・ジョーダン氏は、遺族が正確な死因を知りたがっており、そのためには検死が必須だと話す。「捜査開始当初、私はヴァレー州検察庁に電話でこう伝えた。正確な死因を特定すべきだと。押し潰されて窒息したのか？それとも焼死だったのか」

特に注目を集めているのが17歳のトライスタンさんのケースだ。トライスタンさんの検死は、弁護士団の強い要請を受けてようやく実施された。葬儀は延期を余儀なくされ、家族に大きな精神的苦痛を与えた。

おすすめの記事

おすすめの記事 スイスの政治 スイスのバー火災、スイスの連邦制度の限界露呈？ このコンテンツが公開されたのは、 スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナのバーで死者40人、負傷者116人を出した大規模な火災から1週間が経った。「規則の厳しい国」スイスで、防げるはずの事件がなぜ起こったのか、 もっと読む スイスのバー火災、スイスの連邦制度の限界露呈？

トライスタンさん遺族の弁護士ジャン・リュック・アドール氏は検察当局の対応を批判する。「検死は親にとって耐え難いものだが、我々が強く要求し、しかも遺体が家族に引き渡された後にようやく実施されたというのはおかしい」

解剖の結果、死因は煙の吸入による窒息死と判明した。

法医学者ウルリッヒ・ツォリンガー氏は、これは単なる詳細ではなく核心的な情報だと指摘する。こうした事件では解剖は標準的手続きだとし「刑事裁判では法医学的分析、映像、目撃証言、そして火災では大きく異なる可能性のある遺体の状態など、証拠のパズルを組み立てる必要がある」と話す。

おすすめの記事

おすすめの記事 観光動向 スイスのスキーリゾートで火事 多数死傷 このコンテンツが公開されたのは、 スイス南部ヴァレー州のスキーリゾート、クラン・モンタナにあるバーで1月1日未明に大規模な火災が発生し、数十人が死亡、約100人が重傷を負った。 もっと読む スイスのスキーリゾートで火事 多数死傷

火災、煙、落下物による死亡か否かは、法医学的検査によってのみ特定できる。

検死が行われないことは、後の刑事手続きに影響を及ぼす可能性がある。しかしゾリンガー氏は、遺族にとっても検死は重要だと話す。「遺族はただ、何が起きたのかを知りたいと思っている」

イタリアが強く批判

この火災では6人のイタリア人が死亡した。イタリアはヴァレー州検察当局の対応を特に厳しく批判する。イタリアのジャン・ロレンツォ・コルナード大使は独語圏のスイス公共放送（SRF）に「死亡したイタリア人全員に対して解剖が行われなかった事実は本当だ」と語った。

イタリアでは検察当局が犠牲者全員の解剖を命じている。あるケースでは、埋葬後に遺体が掘り起こされた事例もある。スイスではまだ実施されていないが、可能性は排除できない。

SRFは批判の集中するヴァレー州検察庁にコメントを求めたが、回答は得られなかった。

火災の捜査は依然として初期段階にある。原因究明は、初期対応のありかたに大きく依存する。

おすすめの記事 10言語で意見交換 担当： Rigendinger Balz スイスのバー火災は、あなたのスイスに対するイメージをどのように変えましたか？ 南部ヴァレー州のスキーリゾート、クラン・モンタナで40人の死者を出した火災は、世界的な話題になりました。この火災で、あなたのスイスに対するイメージは変わりましたか？ 参加する 40 件のいいね！ 議論を表示する

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。