スイスのバー火災、犠牲者40人全員の身元判明
スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナのバーで1日未明に発生した火災で、州当局は4日夜、死亡した40人全員の身元が確認されたと発表した。
ヴァレー州警察、災害犠牲者身元確認（DVI）チーム、法医学研究所による身元確認作業の結果、16人の身元が新たに確認された。
・スイス人
15歳の女性2人
22歳の女性
24歳のスイス・フランス二重国籍の女性
・イタリア人
16歳の女性
15歳の女性
16歳の男性
・フランス人
23歳の男性
20歳の男性
17歳の男性
14歳の男性
15歳のフランス・イスラエル・英国国籍の女性
33歳の女性
26歳の女性
・その他の国籍
22歳のポルトガル人女性
17歳のベルギー人女性
地元メディアによると、死者40人のうち22人がスイス人で、大半が未成年だった。犠牲者に日本人は含まれていない。
英語からのDeepL翻訳：宇田薫
SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。