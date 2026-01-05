スイスのバー火災、犠牲者40人全員の身元判明

クランモンタナのバーで発生した火災で、身元不明の16人の犠牲者の身元確認が完了した Keystone-SDA

スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナのバーで1日未明に発生した火災で、州当局は4日夜、死亡した40人全員の身元が確認されたと発表した。

ヴァレー州警察、災害犠牲者身元確認（DVI）チーム、法医学研究所による身元確認作業の結果、16人の身元が新たに確認された。

・スイス人

15歳の女性2人

22歳の女性

24歳のスイス・フランス二重国籍の女性

・イタリア人

16歳の女性

15歳の女性

16歳の男性

・フランス人

23歳の男性

20歳の男性

17歳の男性

14歳の男性

15歳のフランス・イスラエル・英国国籍の女性

33歳の女性

26歳の女性

・その他の国籍

22歳のポルトガル人女性

17歳のベルギー人女性

地元メディアによると、死者40人のうち22人がスイス人で、大半が未成年だった。犠牲者に日本人は含まれていない。

