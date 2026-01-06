The Swiss voice in the world since 1935
スイスのバー火災、負傷者116人全員の身元判明

クラン・モンタナのバーで起きた火災で、亡くなった人を悼む人々
クラン・モンタナのバーで起きた火災で、亡くなった人を悼む人々 Keystone-SDA

スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナにあるバー「ル・コンステラシオン」で1日発生した火災の負傷者全員の身元が判明した。負傷者数は当初の119人から116人に減った。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

州警察が5日発表した。州警察、DVI（災害犠牲者身元確認）チーム、法医学研究所が身元確認作業を行った。

負傷者116人のうち83人が現在も入院中。当初、当局は負傷者119人と発表していたが、その夜救急搬送された3人がバー火災とは無関係だったことが判明した。

負傷者にはスイス人68人（女性21人、男性47人）、フランス人21人、イタリア人10人、ポーランド人2人、ベルギー人1人、ポルトガル人1人、チェコ人1人、セルビア人4人、オーストラリア人1人、ボスニア人1人、コンゴ人1人、ルクセンブルク人1人、および二重国籍者4人（フランス/フィンランド、スイス/ベルギー、フランス/イタリア、イタリア/フィリピン）が含まれていた。

州警察は4日夜、火災で死亡した40人の身元確認を完了したと発表した。大多数は非常に若く、20人が未成年で、最年少は14歳だった。23歳以上はわずか6人だった。死亡者の大半（22人）はスイス国民だった。

