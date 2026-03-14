‘Branca de Neve’ e ‘Guerra dos Mundos’ levam Framboesa de Ouro

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Idiota? Arrepiante? Desnecessária? As bizarras novas versões de “Branca de Neve” e “Guerra dos Mundos” lideraram o Framboesa de Ouro, a premiação anti-Hollywood que, contrária à temporada de galas da indústria, todo ano aponta o pior do cinema.

O filme mais recente de live-action da Disney, “Branca de Neve”, ficou por anos no meio de controvérsias e polêmicas antes de sua estreia na última primavera do hemisfério norte.

Sua estrela, Rachel Zegler, enfureceu os fãs da Disney com comentários que menosprezavam a querida produção original de 1937, chegando ao ponto de chamar o príncipe de assediador.

Além disso, a escolha de uma atriz latina para o papel recebeu críticas nas redes como uma decisão “woke” ou progressista.

Mas, em última instância, foram os estranhos anões gerados por computador que receberam os comentários mais duros e renderam ao filme dois prêmios Framboesa de Ouro: Pior filme e Pior Combo em Tela.

“Descritos como aterrorizantes, realmente horríveis e flagrantemente falsos, o prêmio de pior ator coadjuvante vai para os sete anões artificiais”, disseram neste sábado(14) os organizadores.

Baseado de forma bastante livre no influente romance de H. G. Wells, mas narrado inteiramente por meio de chamadas de Zoom, o filme “Guerra dos Mundos” também foi considerado Pior Filme de 2025, com o rapper Ice Cube como Pior Ator, entre os cinco “prêmios” do longa.

Lançado pela plataforma da Amazon, foi duramente criticado por seu marketing desajeitado, sobretudo pela cena em que um drone do serviço de entregas da empresa, o Prime Air, salva a humanidade de uma invasão alienígena.

Apesar das críticas absolutamente destrutivas, ou talvez justamente por causa delas, o filme se tornou um sucesso inesperado para a Amazon, graças a um fenômeno que os críticos chamaram de “assistir por ódio” por parte de “masoquistas entediados”.

“Tomar emprestado o título de um clássico da ficção científica e aplicá-lo a mais um filme reinventado transformou uma obra-prima da ficção científica em uma comédia involuntária”, afirmaram os organizadores do Framboesa de Ouro.

Rebel Wilson foi reconhecida como “Pior Atriz” por seu papel em “Bride Hard”, uma comédia de ação na qual interpreta uma dama de honra que, em segredo, é uma espiã internacional em um casamento sequestrado por mercenários.

O prêmio Framboesa de Ouro foi entregue pela primeira vez em 1981 em Los Angeles. É criação de formados pela Universidade da UCLA e veteranos da indústria, que escolheram essa fruta como símbolo de ironia.

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