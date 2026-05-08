‘Não é um bezerro de ouro’: pastor defende bênção de estátua dourada de Trump

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Uma enorme estátua dourada do presidente Donald Trump, instalada em seu campo de golfe de Miami, não é um “bezerro de ouro” para ser adorado, assegurou nesta sexta-feira (8) o pastor que benzeu a polêmica figura durante uma cerimônia.

Financiada por empresários de criptomoedas e simpatizantes de Trump, a estátua de bronze de 4,6 metros de altura está revestida com um banho de ouro — o estilo favorito do presidente — e seu destino era incerto, já que seu criador esperou o pagamento final por meses.

Mas a gigante estátua de “Don Colossus”, que mostra Trump erguendo o punho após sobreviver a uma tentativa de assassinato em 2024, foi finalmente inaugurada na quarta-feira, no Trump National Doral.

O pastor Mark Burns, um aliado do presidente que conduziu a cerimônia de consagração, antecipou-se a qualquer acusação de idolatria, algo expressamente proibido nos Dez Mandamentos.

“Permitam-me dizer claramente: isto não é um bezerro de ouro”, escreveu Burns na rede social X na noite do dia da inauguração, em referência à imagem.

O “bezerro de ouro” aparece em um episódio do Antigo Testamento quando os hebreus, durante o êxodo do Egito, se dedicam a um culto centrado em uma estatueta desse animal e provocam a ira divina.

No plano religioso, a expressão designa a idolatria, que é uma proibição fundamental tanto para os judeus quanto para os cristãos.

“Esta estátua não é sobre adoração. É sobre honra”, disse Burns.

Mas muita gente não se convenceu, então Burns insistiu nesta sexta-feira.

“O que me assusta é a rapidez com que algumas pessoas compararam esta linda estátua […] com um bezerro de ouro ou com a idolatria”, escreveu Burns.

O apoio fervoroso entre muitos apoiadores de Trump suscita há anos acusações de adoração similar à de uma seita.

Alguns acreditam que o fato de ele ter sobrevivido ao ataque a tiros de junho de 2024 com apenas um ferimento na orelha foi um sinal de intervenção divina.

O criador da estátua, Alan Cottrill, disse à AFP nesta sexta que, após esperar meses pelo pagamento, finalmente recebeu o valor completo há duas semanas.

“No dia seguinte instalei a estátua na Flórida”, afirmou. “E não, não fui convidado para a inauguração.”

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