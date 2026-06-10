‘Nunca vitimizei ninguém’, diz Bill Gates em audiência sobre caso Epstein

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O cofundador da Microsoft, Bill Gates, negou, nesta quarta-feira (10), ter conhecimento sobre condutas criminosas de Jeffrey Epstein e ter “vitimizado” alguém, ao depor no Congresso dos Estados Unidos sobre seus vínculos com o falecido criminoso sexual.

O nome do bilionário está nos documentos publicados pelo Departamento de Justiça, que revelaram amizades próximas, operações financeiras ilícitas e fotos privadas de Epstein com proeminentes personalidades.

“Nunca presenciei nem tive qualquer indício de que Epstein estivesse envolvido em condutas criminosas em andamento. Nunca fui à ilha dele, à sua fazenda nem à sua casa na Flórida. Nunca vitimizei ninguém”, disse Gates no depoimento preparado para prestar declarações a portas fechadas perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, publicado em seu site pessoal.

O financista nova-iorquino foi encontrado morto em sua cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual envolvendo menores de idade. Em 2008, ele havia sido condenado por solicitar serviços de prostituição a uma menor.

“Espero que meu depoimento seja útil para o trabalho, um importante trabalho, do comitê para encontrar justiça para as vítimas”, disse Gates aos jornalistas ao chegar ao Capitólio, sem responder a mais perguntas.

A comissão convocou Gates depois que documentos divulgados pelo Departamento de Justiça levantaram novas dúvidas sobre seus contatos com Epstein.

Um porta-voz de Gates disse à AFP que o bilionário via com bons olhos a oportunidade de comparecer ao Congresso e ressaltou que nunca havia testemunhado nem participado das atividades ilegais de Epstein.

Os arquivos do caso incluem um rascunho de e-mail aparentemente escrito por Epstein em 2013, no qual ele menciona relações extraconjugais de Gates.

Na mensagem, que ao que parece não chegou a ser enviada, o criminoso sexual se gabava de ter ajudado “Bill” a conseguir medicamentos para “remediar as consequências de ter tido relações sexuais com garotas russas”.

Em fevereiro, Gates declarou aos membros do conselho de sua fundação que os vínculos com Epstein foram um “grande erro”. Naquela ocasião, Gates reconheceu dois casos extraconjugais, mas negou qualquer relação com vítimas de Epstein.

Outras figuras importantes já compareceram perante o comitê, entre elas Bill e Hillary Clinton, e o secretário de Comércio Howard Lutnick.

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