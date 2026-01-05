‘O Agente Secreto’ vence Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards; Chalamet leva Melhor Ator

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o drama de espionagem “O Agente Secreto” ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards no domingo (4), a primeira grande gala da temporada de premiações de Hollywood deste ano. Na categoria Melhor Ator, Moura perdeu para Timothée Chalamet, que levou a estatueta por seu papel em “Marty Supreme”.

Chalamet também derrotou Leonardo DiCaprio, cujo ruidoso thriller político “Uma Batalha Após a Outra” levou o principal troféu da noite de Melhor Filme, além de Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado para Paul Thomas Anderson.

Em “Marty Supreme”, Chalamet interpreta um campeão de tênis de mesa dos anos 1950 consumido por grandes ambições.

Livremente inspirada em uma história real e beneficiando-se da singular campanha viral do ator franco-americano, o filme dirigido por Josh Safdie (Joias Brutas) tornou-se um inesperado sucesso mundial.

O filme é livremente inspirado na vida da estrela do tênis de mesa Marty Reisman, um homem movido pela crença de que poderia alcançar fama e fortuna por meio de um esporte pouco conhecido nos Estados Unidos.

O ator, de 30 anos, não escondeu no passado suas ambições de ganhar prêmios da Academia, e agora será o favorito para a cerimônia de 15 de março.

– Corrida para o Oscar –

Os prêmios concedidos pelo maior grupo de críticos da América do Norte podem dar às campanhas cinematográficas o impulso adicional de que tanto precisam à medida que se aproxima a votação do Oscar.

Este ano lhes foi atribuído o cobiçado primeiro fim de semana da temporada de prêmios, habitualmente ocupado pelos Globos de Ouro, que ocorrerão em Beverly Hills no próximo fim de semana.

Jessie Buckley foi premiada como Melhor Atriz pelo seu trágico papel como a esposa de William Shakespeare no drama de época “Hamnet”.

Jacob Elordi ganhou Melhor Ator Coadjuvante pela sua interpretação do monstro em “Frankenstein”, que também levou três prêmios técnicos, enquanto Amy Madigan ganhou Melhor Atriz Coadjuvante por um papel de vilã no filme de terror “A Hora do Mal”.

O megassucesso musical global da Netflix “Guerreiras do K-pop” ganhou Melhor Longa em Animação e Melhor Canção.

“Pecadores”, um filme de terror de época considerado também como um dos grandes aspirantes a vários dos principais prêmios desta temporada, ganhou Melhor Roteiro Original, Melhor Jovem Ator, Melhor Trilha Original e Melhor Direção de Elenco.

A sátira de Hollywood “O Estúdio” ganhou Melhor Série de Comédia, e o drama adolescente sobre um assassinato “Adolescência” ganhou Melhor Minissérie.

O vencedor do Melhor Talk Show, Jimmy Kimmel, brincou sobre o seu confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no ano passado, que fez com que o apresentador noturno fosse retirado brevemente do ar.

“Obrigado, senhor presidente, por todas as muitas coisas ridículas que faz todos os dias”, disse Kimmel.

No monólogo de abertura do programa, a apresentadora Chelsea Handler prestou homenagem ao falecido Rob Reiner, “o sujeito mais amável de Hollywood”. Reiner e a esposa, Michele, foram encontrados mortos a facadas em sua casa em Los Angeles no mês passado.

