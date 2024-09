Índia: 46 pessoas morrem afogadas durante festival religioso

Ao menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças, morreram afogadas quando participavam de um festival hindu no leste da Índia, informou à AFP um funcionário do governo local.

As vítimas sofreram afogamentos em incidentes separados no estado de Bihar durante os banhos rituais em rios e lagoas afetados pelas recentes inundações, afirmou uma fonte do Departamento de Gestão de Desastres.

“As pessoas ignoraram os níveis perigosos de água nos rios e lagoas durante os banhos para celebrar o festival”, disse o funcionário, que pediu anonimato.

Os afogamentos aconteceram na terça e quarta-feira em 15 distritos do estado de Bihar, quando os fiéis participavam no festival hindu Jitiya Parv, no qual as mães pedem pelo bem-estar de seus filhos.

As autoridades trabalham para encontrar mais três corpos, segundo a fonte do Departamento de Gestão de Desastres.

As festividades religiosas hindus, que podem reunir milhões de pessoas, são cenários frequentes de acidentes.

Em julho, mais de 120 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh durante um tumulto em uma área na qual mais de 250 mil pessoas estavam reunidas para ouvir um famoso pregador hindu.

A tragédia foi a mais grave do tipo registrada no país em uma década.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes na Índia durante a temporada de monções, que vai de julho a setembro. Todos os anos, as condições meteorológicas ruins provocam centenas de vítimas no país.

Os cientistas acreditam que a mudança climática agrava a frequência, intensidade e imprevisibilidade dos fenômenos.

