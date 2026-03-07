Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

5 minutos

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Trump ameaça o Irã… –

“Hoje o Irã será atingido com muita força!”, publicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social. Ele também ameaçou ampliar os ataques para áreas e grupos de pessoas que não eram considerados como alvos até o momento.

– …e Israel ameaça o Líbano –

O ministro da Defesa israelense, Israël Katz, exigiu que o Líbano “desarme” o movimento pró-iraniano Hezbollah ou o país tomará “medidas mais severas”.

– Jordânia eleva o tom –

O porta-voz do Exército da Jordânia, o general de brigada Mustafa Hayari, acusou o Irã de lançar 119 projéteis contra o seu país desde o início da guerra e de atacar “instalações vitais”.

– Operação de resgate frustrada –

Forças especiais israelenses tentaram, sem sucesso, na noite de sexta-feira, encontrar no leste do Líbano os restos mortais do aviador Ron Arad, capturado durante uma incursão no país em 1986, anunciou o Exército neste sábado.

O movimento pró-iraniano Hezbollah anunciou que seus integrantes enfrentaram uma tentativa de infiltração israelense no leste do Líbano, perto da fronteira com a Síria.

– Alerta e explosões em Jerusalém –

Ao menos três explosões foram ouvidas em Jerusalém na manhã de sábado, após o acionamento de alertas antiaéreos. Os serviços de emergência não relataram nenhum ferido ou impacto até o momento.

– Aeroporto de Dubai retoma operações –

O aeroporto de Dubai, o de maior tráfego internacional do mundo, anunciou neste sábado a retomada parcial de suas operações, após uma breve suspensão devido a uma operação de interceptação de projéteis iranianos.

Uma testemunha disse à AFP que um projétil havia sido interceptado sobre o aeroporto, onde uma grande explosão foi ouvida e se observou uma nuvem de fumaça.

O Ministério da Defesa do país afirmou que o Irã lançou 15 mísseis e 119 drones contra seu território neste sábado.

– Rendição não, desculpas sim –

“Os inimigos levarão para o túmulo o desejo de que o povo iraniano se renda”, disse o presidente Masoud Pezeshkian em um discurso na televisão pública.

O mandatário também pediu desculpas aos países vizinhos e disse que o Irã não lançará mais projéteis sobre estas nações, “a menos que ocorra um ataque contra o Irã a partir destes países”.

– Petroleiro atacado –

O exército de elite iraniano anunciou que atacou, com um drone explosivo, um petroleiro no Golfo, que teria ignorado os “avisos reiterados” sobre a proibição do tráfego pelo Estreito de Ormuz.

A Guarda Revolucionária afirmou, em tom de desafio, que estava “à espera” das forças americanas que supostamente escoltarão os petroleiros por esta via estratégica.

– Reunião árabe –

Os chanceleres dos países da Liga Árabe organizarão uma reunião de emergência no domingo devido aos ataques do Irã a vários de seus membros, declarou um assistente do secretário-geral do bloco à AFP.

– Dezenas de aviões bombardeiam Teerã –

O Exército israelense informou que mais de 80 caças estavam atacando posições militares, lançadores de mísseis e outros alvos em Teerã e no centro do Irã. A televisão estatal iraniana relatou explosões na capital.

Na madrugada de sábado, as Forças Armadas israelenses anunciaram o lançamento de ataques “em larga escala” contra a capital iraniana. Pouco depois, anunciaram bombardeios na cidade de Isfahan.

– “Onda de ataques com drones” –

O Exército iraniano anunciou uma nova “onda de ataques com drones em larga escala” contra forças americanas nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, e contra radares de uma instalação militar em Israel.

– Riade pede a Teerã que evite “erros de cálculo” –

O ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman, conclamou o Irã a “atuar com prudência” e a evitar um “erro de cálculo” após os repetidos lançamentos de mísseis e drones de Teerã contra monarquias do Golfo.

O Ministério anunciou interceptações de mísseis contra uma base aérea que abriga militares americanos e de drones contra uma importante refinaria.

– Alta recorde do barril de petróleo WTI –

O preço do barril West Texas Intermediate (WTI) subiu 35,63% durante a semana, um recorde desde a criação, em 1983, dos contratos futuros do WTI. Na sexta‑feira, chegou a ser negociado brevemente por 90,48 dólares.

A guerra no Oriente Médio paralisou em grande parte o fluxo de hidrocarbonetos do Golfo e levou o preço do petróleo a níveis que não eram registrados desde 2023. O barril de Brent do Mar do Norte subiu quase 30%, com uma cotação superior a 92 dólares.

– EUA vendem armas a Israel –

O Departamento de Estado americano aprovou a venda de 12.000 bombas de 470 kg a Israel, por um valor de 151,8 milhões de dólares, o que “melhorará a capacidade de Israel de enfrentar ameaças atuais e futuras”, segundo um comunicado.

– Washington aumentará produção de armas –

As principais empresas da indústria de defesa americana concordaram em “quadruplicar” a produção de armamento avançado, anunciou na sexta‑feira o presidente Donald Trump.

