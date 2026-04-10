Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Sirenes aéreas em Israel –

Na madrugada deste sexta-feira (10) foram acionados mais de uma dezena de alertas aéreos por foguetes no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, informaram as autoridades.

O Exército israelense tinha advertido na quinta-feira que, “de acordo com a avaliação da situação”, e depois dos bombardeios recentes que lançou em território libanês, o grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã, poderia ampliar seus ataques contra Israel nas “próximas horas”.

– Trump adverte Irã contra qualquer pedágio em Ormuz –

O presidente americano Donald Trump advertiu, nesta quinta-feira (9), o Irã contra qualquer cobrança de pedágio para os navios que atravessam o Estreito de Ormuz, via crucial para o trânsito global de hidrocarbonetos.

“Há informações de que o Irã está cobrando taxas aos petroleiros que passam pelo Estreito de Ormuz. É melhor não fazer isso. Se eles estiverem fazendo, é melhor que parem agora!”, disse o presidente em sua plataforma Truth Social.

– Ex-chanceler do Irã morre após ser ferido em ataque, segundo imprensa iraniana –

O ex-chanceler iraniano Kamal Kharazi morreu nesta quinta-feira em decorrência dos ferimentos sofridos em ataques dos Estados Unidos e de Israel em 1º de abril, informou a mídia iraniana.

O veterano diplomata de 81 anos “ficou ferido em um atentado terrorista cometido pelo inimigo americano-sionista há alguns dias, morreu como um mártir esta noite”, informaram as agências Mehr e Isna no aplicativo de mensagens Telegram.

– Conversas entre Líbano e Israel na próxima semana em Washington –

Está prevista a realização de conversas entre Israel e Líbano na próxima semana no Departamento de Estado em Washington, disse à AFP nesta quinta-feira uma fonte próxima do assunto que pediu anonimato.

– Kuwait encara ataque com drones –

“As defesas aéreas das forças armadas enfrentam atualmente ataques hostis de drones que violaram o espaço aéreo do país, voltados contra várias instalações vitais”, indicou o Exército kuwaitiano na rede social X.

– Premiê britânico afirma que ataques israelenses contra o Líbano devem ‘cessar’ –

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou de “inaceitável” a continuidade dos ataques de Israel contra o Líbano, durante uma viagem para se reunir com os líderes do Golfo, com os quais quer se comprometer a fazer com que o frágil cessar-fogo seja respeitado.

“Isso não deveria estar acontecendo, deve cessar”, declarou ao canal de televisão britânico ITV.

– Israel afirma ter desferido ‘duro golpe’ ao Hezbollah –

“Enquanto vocês avançam e operam na primeira linha, ontem desferimos um duro e poderoso golpe no Hezbollah”, afirmou na noite de quinta-feira o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, o tenente-general Eyal Zamir, às tropas destacadas sobre o terreno no sul do Líbano.

Durante a noite, o Exército israelense anunciou que tinha começado a atacar “postos de lançamento” de mísseis do movimento xiita libanês apoiado pelo Irã.

– Líder supremo do Irã afirma que não busca a guerra –

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em uma mensagem escrita divulgada nesta quinta-feira que o Irã não quer a guerra, mas que protegerá os direitos de seu país

“Não buscamos a guerra e não a queremos”, disse ele em um comunicado que foi lido na televisão estatal, semanas depois que seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morreu em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra.

“Mas não renunciaremos aos nossos direitos legítimos sob nenhuma circunstância e, nesse sentido, consideramos o eixo da resistência como um todo”, acrescentou, em aparente referência ao Líbano, onde Israel combate o movimento xiita Hezbollah.

– Trump, ‘muito otimista’ sobre acordo com Irã –

O presidente Donald Trump declarou-se “muito otimista” quanto à possibilidade de alcançar um acordo de paz com o Irã, antes de negociações-chave no Paquistão neste fim de semana, apesar da frágil trégua estabelecida.

– Netanyahu ordena iniciar ‘negociações diretas’ com Líbano –

“Após os pedidos reiterados do Líbano para iniciar negociações diretas com Israel, ontem [quarta-feira] dei instruções ao gabinete para que empreendesse negociações diretas com o Líbano o mais breve possível”, anunciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

“As negociações vão girar em torno do desarmamento do Hezbollah e do estabelecimento de relações de paz entre Israel e Líbano”, explicou.

– Líbano quer trégua antes de negociações com Israel –

“O Líbano quer um cessar-fogo antes de qualquer início de negociação” com Israel, ressaltou à AFP um responsável do governo libanês.

O Hezbollah, através de um deputado, disse, por sua vez, que rejeita “qualquer negociação direta entre o Líbano e o inimigo israelense”.

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