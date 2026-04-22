Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– China alerta que o Oriente Médio está em uma “encruzilhada crítica” –

A China advertiu nesta quarta-feira que a situação no Oriente Médio está em uma “encruzilhada crítica, em uma transição da guerra para a paz”, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou o cessar-fogo para dar mais tempo de negociação ao Irã.

– Irã executa um homem –

O Irã executou um homem condenado por vínculos com os serviços de inteligência israelenses, anunciou o Poder Judiciário.

– Trump diz que Irã está em “colapso financeiro” –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã está “em colapso financeiro” devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o trânsito de petróleo.

“O Irã está em colapso financeiro! Eles querem o Estreito de Ormuz aberto imediatamente”, publicou Trump em sua rede Truth Social. Ele acrescentou que a República Islâmica está “desesperada por dinheiro”.

– Irã minimiza impacto do bloqueio naval no fornecimento de alimentos –

O ministro da Agricultura do Irã, Qolamreza Nouri, afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos teve um impacto mínimo na capacidade do país de fornecer produtos básicos e alimentos.

“Apesar do bloqueio naval dos Estados Unidos, não temos nenhum problema para fornecer produtos básicos e alimentos porque, devido à extensão do país, é possível importar por diferentes fronteiras”, disse.

– Ataque israelense no Líbano deixa um morto –

Um ataque israelense no oeste da região do Bekaa (leste do Líbano) deixou um morto e dois feridos, informou a imprensa estatal libanesa, apesar da trégua em vigor entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

– Porta-contêineres atingido por disparos iranianos perto de Omã –

Uma lancha de patrulha iraniana atirou contra um navio porta-contêineres perto da costa de Omã, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Segundo a empresa de inteligência Vanguard Tech, o navio com bandeira da Libéria “havia sido informado que tinha permissão para atravessar o Estreito de Ormuz”.

A agência de notícias iraniana Tasnim afirmou que o navio “ignorou os avisos das Forças Armadas iranianas”.

Além disso, um cargueiro que saía do Irã foi alvo de tiros nesta quarta-feira, segundo a UKMTO. O navio, que estava a oito milhas náuticas ao oeste do Irã, “informou que foi atingido e está atualmente parado no mar”.

– Trump defende bloqueio do Estreito de Ormuz –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que as autoridades iranianas querem reabrir o Estreito de Ormuz, que tanto Teerã como Washington afirmam ter bloqueado.

“Eles só dizem que querem o estreito fechado porque eu o bloqueei completamente (fechado!) completamente, então só querem ‘manter as aparências'”, escreveu na Truth Social.

Trump acrescentou que, se Washington suspender o bloqueio, “nunca haverá um acordo com o Irã”.

– Petróleo em queda –

Às 7h15 GMT (4h15 de Brasília), o barril de petróleo de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, caía 0,8% a 97,71 dólares. O equivalente americano, o West Texas Intermediate, perdia 1,1% a 88,73 dólares.

– Reunião em Londres sobre missão para proteger Ormuz –

O Reino Unido anunciou que receberá, a partir desta quarta-feira, militares de quase 30 países para discutir a formação de uma missão, liderada em conjunto com a França, com o objetivo de proteger a navegação no Estreito de Ormuz, por onde trafegava 20% da produção mundial de petróleo antes da guerra.

– Paquistão agradece a Trump pela prorrogação da trégua –

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, cujo país desempenha o papel de mediador na guerra entre Estados Unidos e Irã, elogiou a prorrogação do cessar-fogo anunciada por Trump.

“Espero que as partes continuem respeitando o cessar-fogo e possam concluir um ‘Acordo de Paz’ abrangente em uma segunda rodada de diálogo”, acrescentou.

– Vance não viajará ao Paquistão –

O vice-presidente americano, JD Vance, não viajará ao Paquistão, onde inicialmente estavam previstas negociações com o Irã, anunciou a Casa Branca.

Teerã já havia anunciado a intenção de não enviar uma delegação para a segunda rodada de diálogo.

– Trump estende cessar-fogo –

Trump anunciou na terça-feira que estende a trégua com o Irã até que este país “apresente uma proposta e as negociações sejam concluídas, de uma forma ou de outra”.

Também ordenou às Forças Armadas “que mantenham o bloqueio” naval imposto aos portos iranianos.

– Irã ameaça destruir produção de petróleo de países do Golfo –

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou destruir a produção de petróleo dos países do Golfo caso seja atacada a partir de seus territórios.

“Nossos vizinhos do sul devem saber que, se sua geografia e instalações forem usadas por inimigos para atacar a nação iraniana, podem dar adeus à produção de petróleo no Oriente Médio”, declarou Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária.

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