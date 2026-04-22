Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã descarta reabrir Ormuz enquanto durar o bloqueio dos EUA –

O presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Bagher Ghalibaf, uma das principais figuras do poder no país, descartou a reabertura do Estreito de Ormuz enquanto durar o bloqueio americano aos portos iranianos.

– Chancelaria do Irã “aprecia” esforços do Paquistão para acabar com a guerra –

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que “aprecia” os esforços do Paquistão como mediador para pôr fim à guerra com os Estados Unidos, mas sem se pronunciar sobre a prorrogação do cessar-fogo, decidida unilateralmente por Washington.

– Trump afirma que EUA e Irã podem negociar nos próximos três dias –

Um segundo ciclo de negociações entre os Estados Unidos e o Irã pode ser realizado nos próximos três dias, noticiou o jornal The New York Post nesta quarta-feira (22), citando fontes paquistanesas anônimas e o presidente Donald Trump.

“É possível!”, respondeu Trump ao New York Post por mensagem de texto quando foi perguntado sobre as fontes no Paquistão, que afirmaram que uma segunda rodada de diálogo em Islamabad é esperada dentro das próximas 36 a 72 horas.

– Irã diz que apreendeu dois navios e relata disparos contra outra embarcação –

As forças iranianas atacaram três navios cargueiros, apreenderam dois e atiraram contra outro, informaram agências de vigilância marítima e a Guarda Revolucionária.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO afirmou que uma lancha armada iraniana abriu fogo contra um cargueiro na costa de Omã e que também foram feitos disparos contra uma embarcação na costa do Irã.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, disse em um comunicado que deteve “dois navios infratores” no Estreito de Ormuz e que as embarcações foram apreendidas.

– Mais de 62.000 residências destruídas ou danificadas no Líbano por ofensiva de Israel –

Mais de 62.000 casas foram destruídas ou danificadas na ofensiva israelense no Líbano desde que o país foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março por um ataque do movimento islamista Hezbollah, segundo uma estimativa do governo.

“Em quase 45 dias [de guerra], contabilizamos 21.700 residências destruídas e 40.500 danificadas”, afirmou o secretário-geral do conselho nacional de pesquisa científica do Líbano (CNRS), Chadi Abdallah, em entrevista coletiva.

Entre 2 de março e a entrada em vigor de uma trégua em 17 de abril, Israel realizou ataques intensos contra o Líbano.

– Morre um segundo capacete azul francês ferido no Líbano –

Um militar francês morreu em decorrência dos ferimentos provocados por uma emboscada no fim de semana contra soldados da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

No ataque ocorrido no sábado, outro capacete azul francês morreu e, então, o presidente Emmanuel Macron apontou o movimento xiita Hezbollah como responsável.

– Líbano solicitará prorrogação da trégua –

O Líbano vai pedir que o cessar-fogo seja prorrogado por um mês durante as conversas com Israel previstas para quinta-feira em Washington, indicou uma fonte oficial à AFP, apesar de três pessoas terem morrido nesta quarta-feira em ataques israelenses, segundo um meio de comunicação estatal.

Em Washington, “o Líbano solicitará a prorrogação da trégua por um mês, o estrito respeito ao cessar-fogo e o fim, por parte de Israel, das operações de detonação e destruição nas zonas onde está presente”, indicou uma fonte oficial à AFP.

O presidente Joseph Aoun declarou nesta quarta-feira que “contatos para prolongar o cessar-fogo estão sendo mantidos”.

– Israel insta Líbano a trabalharem juntos contra o Hezbollah –

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, afirmou que seu país busca “a paz e a normalização” das relações com o Líbano e não tem nenhuma “grave divergência” com seu vizinho do norte.

Saar instou a trabalharem juntos contra o movimento islamista xiita Hezbollah no segundo ciclo de conversas em Washington, ao afirmar que o Líbano é um Estado falido, “um Estado que se encontra de fato sob ocupação iraniana” por meio desse grupo aliado do Irã.

– Irã executa homem condenado por vínculos com o Mossad –

O Irã enforcou um homem condenado por manter vínculos com o Mossad, o serviço de inteligência israelense, anunciou o Poder Judiciário.

– Irã diz controlar fornecimento de alimentos –

O ministro da Agricultura do Irã, Gholamreza Nouri, afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos teve um impacto mínimo na capacidade do país de fornecer produtos básicos e alimentos.

“Apesar do bloqueio naval dos Estados Unidos, não temos nenhum problema para fornecer produtos básicos e alimentos porque, devido à extensão do país, é possível importar por diferentes fronteiras”, disse.

– Trump diz que Irã está em “colapso financeiro” –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã está “em colapso financeiro” devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o trânsito de petróleo.

“O Irã está em colapso financeiro! Eles querem o Estreito de Ormuz aberto imediatamente”, publicou Trump em sua rede Truth Social. Ele acrescentou que a República Islâmica está “desesperada por dinheiro”.

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