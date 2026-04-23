Acionistas da Warner Bros. Discovery aprovam venda para a Paramount Skydance

afp_tickers

3 minutos

A Warner Bros. Discovery informou, nesta quinta-feira (23), que seus acionistas aprovaram a venda para a Paramount Skydance, dando sinal verde para uma oferta que avalia a empresa combinada em 110 bilhões de dólares (545 bilhões de reais).

O conglomerado resultante da fusão incluirá CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, assim como algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, os filmes Missão Impossível e o personagem Bob Esponja.

O acordo representa o fim de uma longa saga pela aquisição que incluiu uma disputa acirrada com a Netflix.

Também cria um gigante do entretenimento cujo impacto em um cenário midiático em dificuldades, e seus vínculos com a Casa Branca de Donald Trump, serão objeto de intenso escrutínio.

“A aprovação dos acionistas hoje constitui mais um marco crucial no caminho para a conclusão desta transação histórica, que criará um valor excepcional para nossos acionistas”, disse David Zaslav, CEO da WBD, em comunicado.

“Continuaremos trabalhando com a Paramount para concluir as etapas restantes deste processo, que resultará em uma empresa líder de mídia e entretenimento de última geração”, acrescentou.

Segundo os termos do acordo, a Paramount pagará 31,00 dólares por ação em dinheiro por todas as ações em circulação da Warner Bros. Isso implica uma avaliação patrimonial de 81 bilhões de dólares (401 bilhões de reais, na cotação atual), que sobe para 110 bilhões (544 bilhões de reais) quando incluída a dívida que a Paramount assumirá.

Com a transação, a família Ellison obterá o controle de um conjunto de empresas de mídia globais. Espera-se que David Ellison, CEO da Paramount, implemente amplas medidas de redução de custos para aliviar o ônus financeiro da nova empresa.

Seu pai, Larry Ellison, dono da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo, financiou grande parte da aquisição, oferecendo uma garantia financeira que acabou convencendo o conselho de administração da Warner Bros.

Larry Ellison é um aliado de longa data de Trump, que afirmou que intervirá no processo de aprovação da compra.

O acordo ainda enfrenta diversos obstáculos regulatórios, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

A oferta da Paramount inclui financiamento de três fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi, o que pode gerar maior escrutínio devido a preocupações com a segurança nacional.

Atores famosos de Hollywood, como Jane Fonda, Joaquin Phoenix e Bryan Cranston, assim como os diretores J.J. Abrams e Denis Villeneuve, estão entre os mais de mil artistas que se manifestaram contra a fusão.

gc/ksb/mel/dg/fp/aa