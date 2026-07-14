Mudanças climáticas redesenham mapa do vinho na Europa
Estudo suíço mostra que o aquecimento global pode deslocar vinhedos para o norte e áreas mais altas, mas o avanço de doenças ameaça limitar essa expansão.
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O aquecimento global deve transformar profundamente a viticultura europeia nas próximas décadas. Regiões tradicionais do sul do continente podem se tornar quentes e secas demais para o cultivo de uvas, enquanto áreas mais ao norte e em maiores altitudes tendem a ganhar condições mais favoráveis.
O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de Lausanne em parceria com a Universidade de Genebra e publicado na revista científica Agricultural and Forest Meteorology, utilizou o método dos chamados “análogos climáticos”. A técnica compara o clima futuro de regiões produtoras de vinho com áreas que atualmente apresentam condições semelhantes.
Os cientistas analisaram seis índices bioclimáticos que avaliam tanto as condições de crescimento das videiras quanto os riscos associados a doenças como o míldio, o oídio e a flavescência dourada, enfermidades capazes de comprometer seriamente a produção.
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Os resultados indicam que as áreas adequadas para o cultivo de uvas tendem a migrar para latitudes mais ao norte e para regiões de maior altitude. Ao mesmo tempo, o aumento da umidade em determinadas áreas favorece a propagação de doenças, provocando mudanças na distribuição das zonas produtoras para o leste ou oeste, conforme as condições locais.
Segundo os pesquisadores, a incidência de míldio e oídio deve aumentar na Europa Central e no Norte, enquanto a flavescência dourada poderá alcançar novas regiões. Com isso, mesmo locais que passem a apresentar clima favorável para a viticultura poderão ter seu potencial reduzido pelo maior risco de doenças.
Embora regiões montanhosas ofereçam condições climáticas mais equilibradas, seu cultivo exige mais mão de obra e custos elevados. Por isso, os autores afirmam que a principal estratégia de adaptação será investir em variedades de uva mais resistentes e em técnicas de cultivo adequadas às novas condições climáticas. Em alguns casos, a mudança das áreas de produção também poderá ser necessária.
Adaptação: Fernando Hirschy
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