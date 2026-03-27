Anne Hidalgo celebra uma Paris que ‘avançou’, ao se despedir da Prefeitura

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A prefeita de Paris em fim de mandato, a socialista Anne Hidalgo, comemorou, nesta sexta-feira (27), que a capital da França “avançou” durante seus 12 anos no cargo, marcados por sua adaptação às mudanças climáticas.

A política franco-espanhola, que em 2014 se tornou a primeira mulher a chefiar a Prefeitura de Paris, passará o bastão no próximo domingo para o socialista Emmanuel Grégoire, que venceu a ex-ministra conservadora Rachida Dati nas eleições municipais.

“Graças a vocês, Paris avançou”, disse Hidalgo, de 66 anos, em um vídeo publicado na rede social Bluesky, no qual destacou as “importantes transformações ecológicas e sociais” e a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 na capital francesa.

Paris sofreu uma profunda transformação nos últimos anos, cuja parte mais visível foram as milhares de pessoas que diariamente pedalam pelas centenas de quilômetros de ciclovias e ciclofaixas da Cidade Luz.

Hidalgo cumpriu a promessa histórica de recuperar a balneabilidade do rio Sena, na sequência dos Jogos Olímpicos; limitou o espaço para os ônibus e impulsionou “a cidade dos 15 minutos”, idealizada pelo colombiano Carlos Moreno para facilitar o acesso a todos os serviços.

Seus críticos a condenam pelo “caos” gerado no trânsito, pela insegurança e pela sujeira nas ruas, assim como por problemas de acesso à moradia, onde os aluguéis não param de subir. Entre 2012 e 2023, a cidade perdeu quase 140.000 habitantes.

Grégoire, à frente de uma coalizão de socialistas, ecologistas e comunistas, deverá enfrentar essas inquietações, assim como as denúncias de agressões sexuais contra menores por monitores em escolas públicas de Paris.

“As chaves da cidade estão em boas mãos”, acrescentou Hidalgo, que, após sua tentativa frustrada nas eleições presidenciais de 2022, se afastou de Grégoire, de 48 anos, e inclusive não o apoiou inicialmente como candidato socialista à Prefeitura de Paris.

Seus últimos anos no cargo também foram marcados pelo “Tahitigate”. A Justiça abriu uma investigação para determinar se desviou recursos públicos durante uma viagem oficial em 2023 ao Pacífico, que também incluiu uma visita privada.

As próximas batalhas desta política nascida em 1959 em San Fernando, no sul da Espanha, estarão em uma organização para lutar pelo clima em nível internacional e “em voltar a ser uma parisiense entre os parisienses” e “viver plenamente” a cidade que transformou.

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