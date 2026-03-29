Ataque com drones reivindicado pela Ucrânia provoca incêndio em porto russo

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Um ataque com drones reivindicado pela Ucrânia provocou um incêndio no porto russo de Ust-Luga, no Báltico, informou neste domingo (29) o governador regional.

A Ucrânia intensificou os ataques contra infraestruturas russas em represália aos ataques russos contra as suas instalações.

“Há danos no porto de Ust-Luga. Não houve vítimas”, afirmou o governador regional Alexander Drozdenko nas redes sociais.

“As equipes de resgate estão trabalhando para controlar um incêndio no porto”, acrescentou. O terminal é um centro fundamental para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão.

Trinta e seis drones foram destruídos durante a noite na região, acrescentou Drozdenko.

O porto já havia sofrido danos durante a semana em outro ataque reivindicado pelo Exército da Ucrânia, que também atacou Primorsk, outro importante porto russo do Báltico.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) reivindicou o ataque de domingo, ao anunciar que seus drones atingiram “com sucesso” o terminal petrolífero de Ust-Luga.

“O SBU, em conjunto com as Forças de Defesa, continua trabalhando de maneira sistemática para reduzir as capacidades financeiras e logísticas do inimigo”, afirmou o diretor do SBU, Yevgeny KhJmara, em um comunicado.

“A Rússia pagará um preço elevado por sua agressão”, acrescentou Khmara, ressaltando que esse tipo de ataque “continuará”.

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