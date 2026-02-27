Ataques israelenses deixam ao menos sete mortos em Gaza

Ao menos sete pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza, anunciou a Defesa Civil do território palestino nesta sexta-feira (27). O exército de Israel confirmou bombardeios em resposta a uma “violação do cessar-fogo”.

Perto de Khan Yunis, no sul, um ataque com drone deixou três mortos enquanto outro bombardeio em um campo de deslocados deixou um morto, informou esta organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.

Duas pessoas também morreram em Beit Lahia (norte) e outra perto do campo de refugiados de Al Bureiy (centro), acrescentou a fonte.

O Exército israelense informou em nota, nesta sexta-feira, ter atacado na véspera “terroristas armados” que saíram de um túnel a leste de Rafah, também no sul, denunciando uma “violação do acordo de cessar-fogo”.

Israel e Hamas trocam acusações sobre violações da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra.

Em meados de janeiro, os Estados Unidos anunciaram a passagem para a segunda fase do plano de Donald Trump para pôr fim definitivamente à guerra, desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.

Esta fase prevê a retirada progressiva de Israel de Gaza, o desarmamento do Hamas e a mobilização de uma força internacional de estabilização.

O exército israelense ainda controla mais da metade do território, enquanto o Hamas se nega a depor as armas sob as condições estabelecidas por Israel.

Ao menos 618 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

