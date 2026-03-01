Ataques noturnos da Rússia contra a Ucrânia batem recorde em fevereiro

A Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em fevereiro passado do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023 em ataques noturnos, e visou sobretudo infraestruturas energéticas, segundo análise da AFP realizada neste domingo (1º).

As forças russas lançaram 288 mísseis contra a Ucrânia em fevereiro, o que representa um aumento de aproximadamente 113% em relação aos 135 mísseis disparados em janeiro, segundo dados fornecidos pela força aérea ucraniana.

Trata-se do maior número de mísseis lançados durante a noite em um único mês contra a Ucrânia desde que a força aérea ucraniana começou a publicar estatísticas sobre o tema, no início de 2023.

O recorde anterior remontava a outubro de 2023 quando, segundo Kiev, o exército russo disparou 270 mísseis contra o país.

Moscou atacou a rede de energia ucraniana pelo quarto inverno consecutivo, no âmbito de uma estratégia destinada a fragilizar a população civil da Ucrânia, afirmaram Kiev e seus aliados.

As autoridades ucranianas ordenaram cortes de luz para enfrentar a escassez de eletricidade.

Em fevereiro, a Rússia também lançou 5.059 drones de longo alcance durante seus bombardeios noturnos contra cidades ucranianas, um aumento de cerca de 13% em comparação com janeiro.

Em represália, Kiev lança drones para atacar depósitos e refinarias de petróleo russos, com o fim de minar as principais fontes de renda que financiam o esforço bélico do Kremlin.

