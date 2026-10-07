Atriz Eva Marie Saint morre aos 102 anos nos EUA

afp_tickers

Compartilhar

3 minutos

A atriz Eva Marie Saint, uma lenda do cinema americano e vencedora do Oscar na década de 1950, morreu nesta terça-feira, aos 102 anos, nos Estados Unidos, informou seu representante.

A atriz marcou a chamada Era de Ouro de Hollywood, com atuações sob a direção de cineastas renomados, como Elia Kazan e Alfred Hitchcock. Ela morreu em casa, de causas naturais, ao lado da família, disse Jeff Sanderson à AFP.

Eva Marie conquistou o prêmio da Academia em 1955, como atriz coadjuvante no drama “Sindicato de Ladrões”, de Kazan, no qual interpretou “Edie Doyle”, interesse amoroso do ex-boxeador e estivador “Terry Malloy”, interpretado por Marlon Brando.

Mais tarde, a atriz protagonizou com Cary Grant a obra-prima de Alfred Hitchcock “Intriga Internacional” (1959). Ela foi uma escolha surpreendente para interpretar a mulher fatal e agente dupla que seduz Grant.

– Família –

Eva Marie continuou trabalhando com outros diretores lendários, entre eles Otto Preminger, com quem atuou ao lado de Paul Newman em “Exodus” (1960). Dois anos mais tarde, foi par romântico de Warren Beatty em “O Anjo Violento” (1962), de John Frankenheimer.

Apesar de ter Hollywood aos seus pés, Eva Marie decidiu se afastar para formar uma família com o diretor Jeffrey Hayden. Seu filho mais velho, Darrell, nasceu dois dias após ela ganhar o Oscar.

A brilhante atuação de Eva Marie como Edie Doyle foi considerada o destaque de um filme que, na época, foi celebrado por seus papéis masculinos.

“Era realmente adorável, mas dava um pouco de medo”, comentou a atriz, sobre Marlon Brando. “Sentia que ele podia ver através de mim”, contou ao canal TCM, em 2013.

– Mãe do ‘Superman’ –

Quando já tinha mais de 80 anos, Eva Marie voltou às telas em 2006, como mãe adotiva do personagem principal em “Superman – O Retorno”.

A atriz continuou ativa até depois dos seus 90 anos, quando teve um pequeno papel na fantasia sobrenatural “Um Conto do Destino” (2014), ao lado de Colin Farrell e Russell Crowe, e ao atuar como madre superiora no drama “Mariette in Ecstasy” (2019).

Mas a televisão era o veículo preferido de Eva Marie, e lhe rendeu um Emmy em 1990, por seu papel de uma viúva rica na aclamada minissérie “People Like Us”.

A atriz nasceu em 4 de julho de 1924, na cidade americana de Newark. Ingressou na Universidade Estadual de Bowling Green com a intenção de se tornar professora, mas acabou se formando em artes cênicas, após descobrir sua paixão pelo teatro.

Eva Marie formou-se em Nova York no Herbert Berghof Studio, e, posteriormente, no renomado Actors Studio. Algo pouco comum entre os casais de Hollywood, sua união com Hayden durou 65 anos, até a morte dele, em 2016.

Dona de duas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, Eva Marie disse ao TCM que sua longevidade deu uma profundidade adicional ao seu trabalho: “Quanto mais você vive, mais inteligente se torna, porque esteve presente, viu coisas. Você passou por diferentes experiências emocionais e, com sorte, compreende melhor as coisas, e isso faz de você uma atriz melhor.”

pr/cjc/lb

Mais lidos Os mais discutidos