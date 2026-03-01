Bélgica captura petroleiro da ‘frota fantasma’ russa

As forças especiais belgas interceptaram no mar do Norte um navio pertencente à “frota fantasma” usada pela Rússia para escapar das sanções ocidentais impostas devido à guerra na Ucrânia, anunciou o chanceler belga neste domingo (1º).

“Hoje, um navio da frota fantasma da Rússia foi interceptado no mar do Norte”, escreveu Maxime Prévot no X, agradecendo às forças especiais belgas por seu “profissionalismo e coragem excepcionais”.

O ministro da Defesa, Theo Francken, informou em uma mensagem que o petroleiro, interceptado durante a noite, tinha sido “escoltado até o porto de Zeebruges [oeste], onde será apreendido”.

A Rússia tem usado uma flotilha de petroleiros velhos para escapar das restrições impostas a suas exportações de petróleo após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A identidade dos proprietários destes navios é desconhecida.

A União Europeia incluiu centenas destes navios em uma lista para fragilizar as capacidades de financiamento do esforço de guerra do Kremlin.

Segundo Maxime Prévot, a captura foi realizada em colaboração com países do G7, nórdicos e bálticos, e em coordenação com a França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou no X que as forças navais francesas colaboraram com a operação que deu, segundo ele, um “golpe importante” na “frota fantasma” russa.

Fiscais identificaram o navio, que devia voltar à Rússia, como Ethera.

O petroleiro tinha bandeira da Guiné, mas uma inspeção a bordo confirmou as suspeitas de que se tratava de um pavilhão falso, informaram os fiscais.

O chanceler ucraniano, Andrii Sibiga, aplaudiu a operação. “Ações como esta (…) são necessárias para privar a Rússia dos recursos que lhe permitem continuar com sua agressão e seus crimes de guerra na Ucrânia”, avaliou no X.

Alguns especialistas e dirigentes políticos também suspeitam que os navios da “frota fantasma” participem de ações de sabotagem, no âmbito da “guerra híbrida” que a Rússia trava com países ocidentais.

