Biden comparecerá ao G20, no Brasil, e à Apec, no Peru

afp_tickers

2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para as cúpulas do G20, no Brasil, e da Apec, no Peru, no fim de novembro, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (7).

“Ele planeja comparecer a ambas as cúpulas”, dois meses antes de entregar as chaves da Casa Branca ao presidente eleito, o republicano Donald Trump, afirmou a porta-voz do mandatário democrata, Karine Jean-Pierre.

O Fórum de Cooperação Ásia Pacífico (Apec), que será realizado em Lima, entre 14 e 16 de novembro, abordará muito provavelmente as consequências da vitória de Trump nas eleições americanas.

O republicano, de 78 anos, propõe, entre outras medidas, aplicar tarifas alfandegárias de dois dígitos e até mais para propiciar a volta das empresas aos Estados Unidos.

O Rio de Janeiro sediará, em 18 e 19 de novembro, a cúpula que reunirá os dirigentes das 20 economias mais avançadas e países emergentes mais importantes do planeta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aproveitar a ocasião para abordar duas de suas prioridades: a crise provocada pelo aquecimento global e sua proposta de criar um imposto sobre as grandes fortunas para combater a pobreza.

A agenda vai ao encontro daquela do sucessor de Biden. No passado, Trump qualificou as mudanças climáticas de uma “farsa”.

Trump chegará à Casa Branca com a firme intenção de desmontar as políticas impulsionadas por Biden no combate ao aquecimento global e para favorecer a transição energética.

O republicano é muito próximo do setor do petróleo e quer liberar ao máximo a perfuração, exploração e extração de cru, uma meta resumida em seu famoso lema, “Drill, baby, drill” (perfura, meu bem, perfura)”.

dk-aue/erl/nn/jb/mvv/am