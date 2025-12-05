Bolsonaro escolhe o filho Flávio para disputar eleições de 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) designou seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar as eleições de 2026, dias após ser preso condenado por uma trama golpista.

O senador de 44 anos, considerado mais moderado que o pai, recebeu o apoio do Partido Liberal para entrar na corrida eleitoral, muito provavelmente contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu Flávio nesta sexta-feira (5) no X.

“Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão”, acrescentou.

Líder da direita e da extrema direita, o ex-presidente Bolsonaro começou a cumprir pena de reclusão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no fim de novembro, após ser condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022 contra Lula.

“Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado!”, escreveu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em comunicado publicado no X.

Flávio Bolsonaro tem sido um fiel escudeiro do ex-presidente, especialmente enquanto transcorria o julgamento.

Após a notícia, o índice Ibovespa, o principal da América Latina, registrou uma queda acentuada de até 4%.

O mercado estava especialmente atento a Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, considerado mais próximo ao establishment. No entanto, Tarcísio, fiel aliado de Bolsonaro, sempre negou que busca a presidência.

Flávio é um “político equilibrado, experiente e preparado para o diálogo”, disse à AFP o deputado Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados.

– Em família –

Lula, de 80 anos, anunciou em outubro em Jacarta, na Indonésia, sua intenção de concorrer à reeleição, e depois voltou a mencionar isso como uma possibilidade.

Com o ex-presidente Bolsonaro fora da corrida eleitoral, a direita cogitou outros nomes para a candidatura, entre eles a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de Tarcísio de Freitas.

Outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também chegou a ter seu nome cogitado. Atualmente, ele está radicado nos Estados Unidos, apesar de exercer o cargo de deputado federal no Brasil, onde tentou levar adiante uma campanha em favor de seu pai perante o governo de Donald Trump durante o julgamento.

Flávio é considerado um bom articulador político, enquanto Eduardo e o vereador carioca Carlos Bolsonaro costumam adotar um tom mais agressivo em suas declarações políticas nas redes sociais.

O senador, porém, gerou polêmica em outubro ao sugerir que os Estados Unidos bombardeassem embarcações no Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas, como têm feito no Caribe e no Pacífico. Posteriormente, afirmou que sua mensagem havia sido mal interpretada.

Além de sua condenação e de estar inelegível, Jair Bolsonaro, de 70 anos, sofre com problemas de saúde derivados da facada que sofreu durante um comício em 2018. Após diversas operações, ele tem relatado mal-estares frequentes, especialmente crises de soluço e vômito.

Por causa de seu estado de saúde, que demanda “acompanhamento médico intenso”, sua defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal a concessão de “prisão domiciliar humanitária”.

