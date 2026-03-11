Brasil pede explicações ao TikTok por videos que incitam violência contra as mulheres
O governo brasileiro exigiu nesta terça-feira que o TikTok explique as medidas que aplica para detectar e remover conteúdo misógino, após a viralização de vídeos que simulavam agressões contra mulheres.
As imagens, que circularam amplamente nos últimos dias, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, mostravam homens simulando chutes, socos e facadas contra manequins que representavam figuras femininas.
O texto que acompanhava as imagens justificava explicitamente a violência diante de uma rejeição amorosa, sob a “trend” “caso ela diga não”.
O Ministério da Justiça encaminhou um ofício ao TikTok em que solicita explicações sobre o funcionamento de seus sistemas de moderação e seu algoritmo de recomendação, e se os perfis que compartilharam os vídeos foram pagos para fazê-lo. A plataforma tem cinco dias para responder.
O ministério ressaltou que a obrigação da plataforma vai além da remoção do conteúdo solicitado pelas autoridades, e lembrou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou a responsabilidade civil das redes sociais, que devem agir proativamente diante de conteúdo que configure crime contra as mulheres.
A polícia identificou quatro perfis responsáveis por publicar o material. Em comunicado enviado à AFP, o TikTok afirmou que as publicações denunciadas foram removidas da plataforma, e que seu “time de moderação segue atento e trabalhando para identificar possíveis conteúdos violativos sobre o tema”.
