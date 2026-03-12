Churchill deixará de aparecer nas notas do Reino Unido
O líder britânico da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, deixará de aparecer na nota de cinco libras esterlinas, que passará a mostrar uma cena natural, informou o Banco da Inglaterra.
A mudança também afetará outras figuras presentes nas cédulas atuais: a romancista Jane Austen, na nota de 10 libras; o pintor J. M. W. Turner, na de 20 libras; e o matemático e decifrador de códigos Alan Turing, na de 50 libras.
A próxima série de cédulas do Banco da Inglaterra destacará animais nativos do Reino Unido, substituindo as imagens de personalidades britânicas.
Entre as possibilidades, sujeitas a consulta pública, estão texugos, lontras, rãs, ouriços, corujas e tritões, além de plantas e paisagens.
Segundo o banco, a mudança permitirá celebrar outro aspecto importante do país.
Os novos desenhos ainda levarão anos para entrar em circulação e continuarão exibindo o retrato do rei Charles III.
