Chuvas provocam 13 mortes nas Filipinas

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Inundações, deslizamentos de terra e acidentes provocados por nove dias de chuvas — equivalentes a mais de um mês de chuvas em algumas áreas — causaram pelo menos 13 mortes no norte das Filipinas, informaram as equipes de resgate nesta segunda-feira.

As chuvas, agravadas por tempestades tropicais, resultaram no fechamento de escolas e prédios governamentais em toda a principal ilha de Luzon, além de inundações nas ruas de Manila.

Quatro pessoas morreram na cidade montanhosa de Baguio, após o deslizamento de terra que atingiu várias casas. As equipes de resgate procuravam pelo menos seis desaparecidos no local.

O meteorologista Dan Villamil afirmou que as chuvas na localidade turística já superavam em 47% a quantidade habitual para todo o mês.

Algumas áreas da Grande Manila registraram chuvas equivalentes a quase 90% das habituais ao longo de todo o mês de agosto, acrescentou.

Deslizamentos de terra mataram outras seis pessoas em diferentes pontos de Luzon. Uma pessoa morreu afogada, outra foi atingida pela queda de uma árvore e uma terceira morreu eletrocutada, segundo o balanço da Defesa Civil.

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