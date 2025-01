Cidade na França retira campanha de reciclagem considerada ‘ofensiva’ pelo Irã

afp_tickers

2 minutos

A cidade de Béziers, no sul da França, retirou, nesta quinta-feira (9), “por prudência”, uma campanha publicitária que usava fotos dos líderes de Rússia, Coreia do Norte e Irã para promover a reciclagem de “lixo”, que Teerã descreveu como “ofensiva”.

A campanha, veiculada no Facebook e em ônibus urbanos, apresentava fotos do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei; do presidente russo, Vladimir Putin; e do líder norte-coreano, Kim Jong Un, sob o slogan: “Não se esqueçam de reciclar seu lixo”.

O encarregado do Ministério das Relações Exteriores do Irã para a Europa Ocidental, Majid Nili, denunciou a campanha como “ofensiva” e pediu para a França tomar medidas para evitar a repetição dessas “ações provocativas”, de acordo com a agência de notícias oficial Irna.

Embora o prefeito de Béziers, Robert Ménard, tenha afirmado inicialmente que a campanha com “ditadores” se baseasse no “humor” para chamar a atenção para a importância da reciclagem, ele acabou decidindo retirá-la “por prudência”.

“Não quero que haja o menor risco para as pessoas. Levamos isso muito a sério, não quero que haja o menor problema, por exemplo, para os nossos motoristas de ônibus”, disse à AFP o prefeito, vinculado à extrema direita.

Ménard lembrou o caso do escritor britânico-americano Salman Rushdie, que foi alvo de uma fatwa em 1989 pelo então aiatolá Ruhollah Khomeini pedindo sua morte após a publicação de uma de suas obras. Em 2022, ele sofreu uma tentativa de assassinato.

Nesta manhã de quinta-feira, um fotógrafo da AFP observou autoridades municipais retirando a publicidade dos ônibus.

ap-faa-siu/tjc/pc/jmo/mvv