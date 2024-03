Coalizão liderada por EUA derruba 28 drones lançados pelos rebeldes do Iêmen

Os Estados Unidos e seus aliados derrubaram, neste sábado (9), 28 drones lançados pelos rebeldes do Iêmen no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, uma das maiores ações dessa milícia huthi ligada ao Irã.

O Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) informou que ocorreu um ataque “em grande escala” com drones ao amanhecer que representou uma “ameaça iminente para os navios mercantes, a Marinha dos Estados Unidos e os navios da coalizão na região”.

Com isso, navios de guerra e aeronaves da aliança os derrubaram, acrescentou o Centcom em uma mensagem na rede social X.

Os rebeldes huthis – um movimento insurgente que controla grandes extensões de território no Iêmen, incluindo a capital – reivindicaram os ataques.

Os huthis afirmaram que dispararam mísseis contra um navio mercante dos Estados Unidos e drones contra navios de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Esta é uma das ações de maior envergadura dos insurgentes iemenitas desde que, em novembro, iniciaram uma série de ataques contra navios que navegam pelo Mar Vermelho em “solidariedade” aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra contra o Hamas.

Os huthis estão em conflito com o governo desde 2014 e começaram sua campanha de ataques contra navios supostamente ligados a Israel que transitavam pelo Mar Vermelho, uma área estratégica para o comércio mundial.

Por essa rota, passa 12% do comércio mundial, e diante da multiplicação dos ataques dos huthis, os Estados Unidos anunciaram em dezembro uma iniciativa para reforçar a segurança neste corredor.

“Essas iniciativas foram tomadas para proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais mais seguras”, afirmou o Centcom neste sábado.

O comando militar afirmou que, no total, foram derrubados 28 drones. Quatro deles foram derrubados pela França, um dos países aliados dos Estados Unidos nesta operação, informou o Ministério da Defesa francês.

– Huthis desfilam na capital do Iêmen –

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, indicou na rede social X que o grupo realizou dois ataques diferentes.

O primeiro teve como alvo o navio comercial “Propel Fortune”, que navegava pelo Golfo de Áden e que os insurgentes qualificaram como um navio “americano”.

Os portais on-line de rastreamento de navios descreveram o cargueiro atacado como um navio com bandeira de Singapura, sem informar sua posição atual.

Saree afirmou que, em um segundo ataque, eles lançaram “37 drones” contra “vários navios de guerra americanos”.

Na capital do Iêmen, Sanaa, os huthis realizaram no sábado um desfile militar onde pisotearam bandeiras dos Estados Unidos, de Israel e do Reino Unido.

Esta semana, um ataque dos huthis que atingiu o navio “True Confidence” deixou dois mortos, identificados como dois tripulantes filipinos do navio, uma embarcação com bandeira de Barbados, mas de propriedade liberiana.

Essas são as primeiras vítimas fatais desde que os rebeldes iniciaram a série de ataques.

Desde janeiro, Estados Unidos e Reino Unido também realizaram vários bombardeios contra alvos no Iêmen, sem conseguir fazer com que os huthis desistissem de seus ataques.

