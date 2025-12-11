Crie seu próprio Mickey com IA: Disney aposta na tecnologia e se associa à OpenAI

A Walt Disney e a OpenAI anunciaram, nesta quinta-feira (11), um acordo de licenciamento de três anos, que permitirá aos usuários criar vídeos curtos com mais de 200 personagens da Disney usando a inteligência artificial (IA).

O acordo marca a primeira vez que uma empresa de entretenimento adota a IA generativa em larga escala, licenciando seus personagens fortemente protegidos para a criação de conteúdo com IA.

Segundo o acordo, os fãs vão poder produzir e compartilhar conteúdo gerado por IA contendo personagens das franquias Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, na plataforma de geração de vídeos Sora, da OpenAI, e no ChatGPT, informaram as empresas em comunicado conjunto.

A parceria inclui um investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) da Disney na OpenAI, além da possibilidade de adquirir ações adicionais da criadora do ChatGPT.

O rápido desenvolvimento da IA “é um momento importante para a nossa indústria”, disse o diretor-geral da Disney, Bob Iger, citado no comunicado. A aliança com a OpenAI vai dar ao grupo “oportunidades mais amplas por meio da IA generativa (…) respeitando e protegendo, ao mesmo tempo, os criadores e seu trabalho”, acrescentou.

O acordo representa uma mudança dramática para uma indústria que lutou nos tribunais contra as empresas de IA. A Disney e outros gigantes da indústria criativa processaram empresas como OpenAI, Perplexity e Anthropic, as quais acusaram de usar seu conteúdo para treinar sua tecnologia.

A gigante do entretenimento continuou ontem sua batalha legal, ao enviar separadamente uma notificação extrajudicial ao Google pelo uso ilegal de sua propriedade intelectual para treinar modelos de IA.

Para a OpenAI, o acordo é fechado no momento em que ela é cada vez mais questionada sobre a sustentabilidade do seu modelo de negócio, com custos que crescem mais rapidamente do que sua receita, apesar de investimentos milionários.

Em entrevista juntamente com o CEO da OpenAI, Sam Altman, à rede CNBC, Iger ressaltou que o acordo inclui apenas vídeos de até 30 segundos, e que a tecnologia não será usada em produções mais longas.

Entre os personagens disponíveis para as criações dos fãs estarão “Mickey Mouse”, “Minnie Mouse”, “Elsa”, de “Frozen”, e heróis da Marvel, além de ícones de “Star Wars”, como “Darth Vader” e “Yoda”. O acordo exclui o uso de vozes e imagens dos atores.

“Isto não representa, em absoluto, uma ameaça para os criadores; na verdade, o contrário. Acho que os homenageia e respeita, em parte porque envolve uma taxa de licenciamento”, disse Iger à CNBC.

Além do licenciamento, a Disney vai usar a tecnologia da OpenAI para desenvolver novos produtos e experiências para a Disney+, sua plataforma de streaming, e disponibilizar o ChatGPT para seus funcionários.

“Este acordo mostra como as empresas de IA e os líderes criativos podem trabalhar juntos de forma responsável”, ressaltou Altman, citado no comunicado conjunto.

As duas empresas destacaram seu compromisso com o uso responsável da IA, e a OpenAI prometeu aplicar políticas e controles apropriados a cada idade, para evitar a geração de conteúdo ilegal ou prejudicial e proteger os direitos autorais.

