Crise diplomática entre Equador e Colômbia por declarações de Petro sobre ex-vice-presidente Glas

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O Equador chamou nesta quarta-feira (8) para consultas seu embaixador na Colômbia depois que o presidente Gustavo Petro classificou como “preso político” o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, preso por corrupção.

Em meio a uma guerra tarifária, os países atravessam uma de suas piores crises diplomáticas. O presidente equatoriano, Daniel Noboa, denuncia que Bogotá não combate de forma eficaz a guerrilha e o crime organizado na fronteira comum.

A tensão bilateral aumentou com recentes reclamações da Colômbia sobre um explosivo encontrado em seu território, após um bombardeio militar do lado equatoriano.

O embaixador equatoriano em Bogotá, Arturo Félix, “estará chegando” nesta quarta ou quinta-feira a Quito, disse a chanceler Gabriela Sommerfeld à rádio Centro, após apresentar uma “enérgica protesto” por considerar que Petro atenta contra o princípio de não intervenção em assuntos internos.

O presidente colombiano afirmou em várias ocasiões que Jorge Glas, a quem concedeu nacionalidade colombiana, é um “preso político” do governo de Noboa e pediu na segunda-feira, na rede social X, sua libertação.

Em meio à crise, a Colômbia suspendeu a venda de eletricidade ao Equador e ambos os países impuseram tarifas recíprocas.

A relação bilateral “se agrava um pouco com o chamado para consultas”, disse o ministro de Energia colombiano, Edwin Palma, em conversa com a AFP.

— Interferência —

Sommerfeld considerou que “há uma provocação” contra o Equador por parte de Petro.

“Temos tentado manter uma relação de boa vizinhança (…) mas isso não elimina a responsabilidade do Equador de exigir” que a Colômbia trate de questões de segurança e controle de fronteira, acrescentou.

Segundo a chancelaria equatoriana, as “declarações falsas” de Petro “contribuem para deteriorar o estado das relações diplomáticas”.

Entre 2013 e 2017, Glas foi vice do ex-presidente de esquerda Rafael Correa, hoje um dos maiores opositores de Noboa.

Ele enfrenta várias condenações, uma delas de 13 anos, por suborno, peculato e associação ilícita, e desde novembro está detido em uma megapenitenciária de segurança máxima inaugurada por Noboa na província costeira de Santa.

“Agora que tentam reinventar o ‘preso político’, quero ser enfático: isso constitui um atentado contra nossa soberania e uma violação ao princípio de não intervenção”, disse Noboa na terça-feira na rede X, sem se referir diretamente a Petro.

Glas “é um cidadão colombiano e é um preso político. Solicito aos organismos internacionais de direitos humanos que zelem por seus direitos”, rebateu Petro, aliado próximo de Correa.

— “Grotesca” —

A chancelaria afirmou que “o Equador exige a cessação imediata de declarações que violam sua soberania”.

Ambos os países impuseram em fevereiro tarifas mútuas de 30% depois que Quito acusou Bogotá de uma gestão deficiente no combate ao crime ao longo dos 600 quilômetros de fronteira comum.

Em resposta, a Colômbia suspendeu a venda de eletricidade ao Equador, que durante os efeitos do fenômeno El Niño em 2024 enfrentou apagões massivos em meio a uma seca histórica.

“Há certa arrogância por parte do presidente (Noboa) em relação ao nosso país”, disse o ministro Palma.

Petro “fez um chamado para conversar, dialogar, e a resposta do presidente Noboa foi grotesca”, acrescentou.

Pelo Equador, em guerra contra o crime organizado, passa cerca de 70% da cocaína proveniente da Colômbia e do Peru, principais produtores mundiais dessa droga.

A quatro meses de deixar a presidência e sem possibilidade de reeleição, Petro busca manter a esquerda governista no poder, favorita para as eleições de 31 de maio.

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