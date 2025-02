Castelos suíços batem recorde de visitantes

Os castelos suíços atingiram um novo recorde de visitantes no ano passado. No total, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram os 30 castelos mais importantes do país, anunciou a associação que os reúne na quarta-feira.

Isso é muito mais do que em 2023, quando 1,3 milhão de turistas entraram pelos portões dos castelos suíços. Em seu comunicado à imprensa, a Associação de Castelos Suíços destacou que um fã de castelos conseguiu visitar todos os trinta locais em apenas alguns meses. Assim, ele se tornou o primeiro vencedor da “Trilha dos Castelos Suíços”, lançada recentemente.

A décima edição do Dia dos Castelos Suíços será realizada em 5 de outubro. As atividades girarão em torno do tema do artesanato. Alguns dos famosos castelos suíços incluem Chillon, Lenzburg, Thun e Gruyères.

>> Guia dos castelos da Suíça e suas localizações (em inglês)Link externo

(Adaptação: Fernando Hirschy)

