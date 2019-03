O sistema ferroviário, as linhas interestaduais e internacionais de ônibus e o sistema local de transporte na Suíça são considerados como um dos melhores do mundo. A SBB administra uma grande rede de conexões ferroviárias e ajuda a coordenar um sistema de ônibus que atinge praticamente todos os cantos do país. Em média, os suíços realizam 72 viagens de trem por ano. Na verdade, os suíços utilizam o transporte ferroviário com mais frequência do que qualquer outra nação do mundo, exceto os japoneses.

Até 1956, a Companhia Suíça de Trens (SBB), a principal do país, oferecia três classes nos trens do país: terceira, segunda e classe de luxo, onde os clientes se sentavam em cadeiras com estofos de veludo e em pequenas mesas feitas de mogno. Em resposta à proposta do estudo, um porta-voz da empresa declarou ao jornal NZZ que o tema "não estaria na agenda" até então.

O estudo foi solicitado pelo governo para descobrir soluções que permitam as companhias ferroviárias competirem com as companhias aéreas baratas e outras formas econômicas de transporte. O argumento é a demanda crescente por parte dos passageiros de preços mais em conta.

O jornal dominical NZZ am Sonntag publicou um artigo sobre o relatório encomendado pelo Departamento Federal de Transportes. Este recomenda a introdução da terceira classe, com mais assentos e preços módicos. Nos vagões os assentos estariam organizados em fileiras de cinco.

Report proposes third-class rail tickets for budget travellers in Switzerland

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Estudo propõe recriar a terceira classe nos trens 11. Março 2019 - 13:38 As companhias ferroviárias suíças deveriam introduzir a terceira classe nos trens para os passageiros de menor poder aquisitivo. É o que recomenda um estudo encomendado pelo governo. O jornal dominical NZZ am Sonntag publicou um artigo sobre o relatório encomendado pelo Departamento Federal de Transportes. Este recomenda a introdução da terceira classe, com mais assentos e preços módicos. Nos vagões os assentos estariam organizados em fileiras de cinco. O estudo foi solicitado pelo governo para descobrir soluções que permitam as companhias ferroviárias competirem com as companhias aéreas baratas e outras formas econômicas de transporte. O argumento é a demanda crescente por parte dos passageiros de preços mais em conta. A proposta não tem aceitação unanime. O diretor da União Pública dos Transportes, Ueli Stückelberger, afirma que a terceira classe não traria economias consideráveis e ainda poderia complica o trabalho das empresas ferroviárias. Estas já lançaram ofertas como bilhetes mais baratos para os períodos fora dos horários de rush, dentre outros. Até 1956, a Companhia Suíça de Trens (SBB), a principal do país, oferecia três classes nos trens do país: terceira, segunda e classe de luxo, onde os clientes se sentavam em cadeiras com estofos de veludo e em pequenas mesas feitas de mogno. Em resposta à proposta do estudo, um porta-voz da empresa declarou ao jornal NZZ que o tema "não estaria na agenda" até então. O sistema ferroviário, as linhas interestaduais e internacionais de ônibus e o sistema local de transporte na Suíça são considerados como um dos melhores do mundo. A SBB administra uma grande rede de conexões ferroviárias e ajuda a coordenar um sistema de ônibus que atinge praticamente todos os cantos do país. Em média, os suíços realizam 72 viagens de trem por ano. Na verdade, os suíços utilizam o transporte ferroviário com mais frequência do que qualquer outra nação do mundo, exceto os japoneses.