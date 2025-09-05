The Swiss voice in the world since 1935

Decana da família real britânica, a duquesa de Kent, morre aos 92 anos

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A duquesa de Kent, decana da família real britânica, morreu na noite de quinta-feira aos 92 anos, anunciou, nesta sexta-feira (5), o Palácio de Buckingham. 

Katharine Worsley nasceu em uma família aristocrática de Yorkshire, casou-se em 1961 com o primo da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward, duque de Kent, que continua ativo na família real aos 89 anos. 

A duquesa faleceu “ontem à noite no Palácio de Kensington, cercada por sua família”, indicou o Palácio de Buckingham em um comunicado, no qual expressou sua “profunda tristeza”. 

A duquesa, talentosa pianista e cantora, vivia separada de seu esposo, mas o casal nunca se divorciou. 

Com a morte de Elizabeth II, em 2022, ela passou a ser a decana da família real, mas deixou de ser uma integrante ativa em 2002. Após sua aposentadoria, deu aulas de música por treze anos em uma escola fundamental pública no nordeste da Inglaterra. 

“O rei e a rainha e todos os membros da família real se unem ao duque de Kent, seus filhos e netos em seu luto e para lembrar com carinho a dedicação de uma vida inteira que a duquesa demonstrou às organizações com as quais estava vinculada, sua paixão pela música e empatia pelos jovens”, indicou a nota. 

O príncipe William e a princesa Catherine também prestaram homenagem a duquesa, afirmando que ela “trabalhou incansavelmente para ajudar os outros e apoiar muitas causas, especialmente através de seu amor pela música”. 

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, elogiou uma personalidade que trazia “compaixão, dignidade e um toque humano em tudo o que fazia”.

har-mhc/alm/mr/meb/eg/jc/mvv

