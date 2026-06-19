Parlamento suíço aprova volta da energia nuclear e decisão vai às urnas
O Parlamento suíço aprovou uma proposta que abre caminho para a construção de novas usinas nucleares no país. Como uma iniciativa popular e um contraprojeto do governo estarão em jogo, a decisão final caberá aos eleitores.
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O Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) aprovou na quinta-feira o contraprojeto do governo à iniciativa popular “Pelo fim dos Apagões”, após o aval já concedido pelo Conselho dos Estados (Senado).
A proposta altera a legislação atual para acabar com a proibição da construção de novas centrais nucleares na Suíça. A restrição foi adotada após o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, e confirmada pelos eleitores em 2017, dentro da Estratégia Energética 2050.
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A posição foi apoiada pelos partidos de direita e de centro, enquanto as legendas de esquerda se opuseram à medida.
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Com a aprovação do Parlamento, tanto a iniciativa “Pelo fim dos Apagões” quanto o contraprojeto do governo serão submetidos ao voto popular.
Os Verdes já anunciaram que lançarão um referendo contra a mudança na lei, o que garante que a questão do futuro da energia nuclear na Suíça será decidida nas urnas.
Adaptação: Fernando Hirschy
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