Parlamento suíço aprova volta da energia nuclear e decisão vai às urnas

O Parlamento volta a abrir as portas à energia nuclear Keystone-SDA

O Parlamento suíço aprovou uma proposta que abre caminho para a construção de novas usinas nucleares no país. Como uma iniciativa popular e um contraprojeto do governo estarão em jogo, a decisão final caberá aos eleitores.

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O Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) aprovou na quinta-feira o contraprojeto do governo à iniciativa popular “Pelo fim dos Apagões”, após o aval já concedido pelo Conselho dos Estados (Senado).

A proposta altera a legislação atual para acabar com a proibição da construção de novas centrais nucleares na Suíça. A restrição foi adotada após o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, e confirmada pelos eleitores em 2017, dentro da Estratégia Energética 2050.

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Governo defende manter opção nuclear

Durante os debates, o ministro suíço da Energia, Albert Rösti, argumentou que o país precisa manter a energia nuclear como uma alternativa para garantir o abastecimento de eletricidade no longo prazo, diante do aumento da demanda e dos desafios da transição energética.

A posição foi apoiada pelos partidos de direita e de centro, enquanto as legendas de esquerda se opuseram à medida.

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Eleitores terão a palavra final

Com a aprovação do Parlamento, tanto a iniciativa “Pelo fim dos Apagões” quanto o contraprojeto do governo serão submetidos ao voto popular.

Os Verdes já anunciaram que lançarão um referendo contra a mudança na lei, o que garante que a questão do futuro da energia nuclear na Suíça será decidida nas urnas.

Adaptação: Fernando Hirschy

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