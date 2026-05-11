Suíça completa 25 anos da primeira janela para bebês abandonados
Há 25 anos, a Suíça inaugurava sua primeira “janela para bebês” — uma espécie de janela para um compartimento seguro para o abandono anônimo de recém-nascidos. Desde então, 31 bebês foram deixados nesses locais em todo o país, segundo a Fundação Suíça para Mãe e Filho.
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A primeira janela para bebês foi aberta em 9 de maio de 2001 no hospital de Einsiedeln, no cantão de Schwyz. A iniciativa surgiu após a descoberta de dois recém-nascidos mortos em 1999 — um às margens do lago Sihl, perto de Einsiedeln, e outro em um parque da Basileia.
Segundo a fundação, a unidade de Einsiedeln estava entre as dez primeiras “janela para bebês” do mundo.
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Como funcionam as “janelas para bebês” da Suíça
Como funciona o sistema
As estruturas oferecem uma alternativa para mulheres em situação extrema que desejam entregar o bebê de forma anônima e segura. O recém-nascido é colocado em um berço aquecido acessível por uma abertura na parede externa do hospital.
Após três minutos, um alarme silencioso alerta a equipe médica. Uma parteira recebe a criança, que passa a ser cuidada e depois encaminhada a uma família acolhedora.
A adoção só pode ocorrer após um ano. Até lá, os pais biológicos têm o direito de recuperar a criança.
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A alternativa às janelas para bebês
Nenhum caso recente de recém-nascido morto
A fundação afirma que os números apontam para um impacto positivo do sistema. Entre 1997 e 2001, antes da criação da primeira janela, a Suíça registrou 13 casos de recém-nascidos abandonados ou mortos.
Já entre 2021 e 2026, não houve nenhum caso desse tipo no país.
Metade das mães que deixaram seus filhos nas unidades voltou posteriormente a entrar em contato. Algumas recuperaram a criança; outras forneceram informações sobre sua origem.
Oito unidades na Suíça
Atualmente, a Suíça conta com oito janelas para bebês localizadas em Basileia, Bellinzona, Berna, Davos, Olten, Sion, Zollikerberg e Schwyz.
A unidade de Schwyz substituiu a de Einsiedeln em 2025.
Adaptação: Fernando Hirschy
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