Departamento de Justiça dos EUA arquiva investigação contra presidente do Fed

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos arquivou nesta sexta-feira (24) uma investigação criminal contra o presidente do banco central americano, o Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, o que abre caminho para a confirmação de seu substituto.

A sucessão de Powell, cujo mandato termina em 15 de maio, ocorre em meio a preocupações com as pressões do presidente Donald Trump sobre a instituição.

Trump atacou repetidamente Powell por não reduzir as taxas de juros de forma mais agressiva.

A procuradora Jeanine Pirro anunciou na rede X que o inspetor-geral do Fed continuará apurando o sobrecusto das obras de reforma da sede do banco.

“Em consequência, ordenei ao meu gabinete que encerre nossa investigação”, anunciou Pirro. “No entanto, não hesitarei em reabrir uma investigação criminal se os fatos assim o justificarem”, advertiu.

Pouco depois desse anúncio, um porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, escreveu em um comunicado que o governo do presidente Donald Trump “continua tão confiante quanto antes de que o Senado confirmará rapidamente Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve”.

Warsh é o candidato proposto por Trump para substituir Powell. O presidente americano tem sido muito crítico ao desempenho de Powell, a quem acusa de ter adiado a redução das taxas de juros.

Poucos meses depois de assumir o cargo, Trump começou a criticar também o que considerava um gasto excessivo na reforma da sede do Federal Reserve em Washington.

O presidente chegou a estimar essas obras, que acumulam vários anos de atraso devido a problemas estruturais, em vários bilhões de dólares.

Powell reagiu publicamente aos ataques, alertando em uma mensagem bastante incomum em vídeo que Trump pretendia interferir nos trabalhos do Federal Reserve.

O embate acabou se voltando contra os planos da Casa Branca de substituir rapidamente Powell.

O ainda presidente do Fed advertiu que estava disposto a permanecer no cargo de forma temporária além de 15 de maio para enfrentar as investigações contra ele.

O candidato Warsh compareceu nesta semana a audiências no Senado, onde um senador republicano, Thom Tillis, assegurou que estava disposto a bloquear novas nomeações para o Fed se a investigação sobre Powell não fosse resolvida.

O voto contrário de Tillis à nomeação teria sido suficiente para provocar um impasse no Comissão Bancária do Senado, onde Warsh precisa obter uma votação favorável se quiser se tornar o próximo presidente do Fed.

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