The Swiss voice in the world since 1935

Esposa do chefe de governo da Espanha é convocada por juiz em novo caso

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A esposa do presidente do governo espanhol foi convocada por um juiz no âmbito de uma investigação por desvio de fundos, declarou um porta-voz de um tribunal de Madri nesta terça-feira (19), em um novo episódio dos casos envolvendo pessoas do entorno de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez foi convocada ao tribunal para ser interrogada em 11 de setembro por um suposto caso de desvio de fundos públicos, afirmou o porta-voz à AFP, sem dar detalhes. 

De acordo com a imprensa espanhola, o juiz busca saber se uma funcionária da equipe do chefe de governo trabalhou para Gómez, então a cargo de um curso de mestrado na Universidade Complutense de Madri. 

Este trabalho poderia ser considerado um uso indevido de recursos públicos — o tempo e o salário da funcionária — para fins particulares da esposa de Sánchez.  

Desde abril de 2024, Begoña Gómez também é acusada de corrupção e tráfico de influência. 

A investigada, que dirigia um mestrado em gestão na universidade até o início das aulas de 2024, é considerada suspeita pelo juiz de ter utilizado as funções de seu marido em benefício próprio para obter financiamentos para seu programa de pós-graduação, especialmente diante do empresário Juan Carlos Barrabés.  

A investigação provocou uma forte disputa entre a Procuradoria e o juiz responsável pelo caso, a esquerda e o presidente do governo, que citou uma campanha de difamação orquestrada pela extrema direita e pela oposição de direita. 

O inquérito foi aberto após queixas de dois grupos relacionados com a extrema direita.   

Begoña Gómez já havia se apresentado ao tribunal em julho de 2024 e exerceu seu direito de permanecer em silêncio. 

Esta investigação é um dos muitos casos de corrupção envolvendo pessoas próximas a Sánchez, e que levou a oposição a pedir sua renúncia com frequência. 

Entre alguns dos investigados estão o ex-colaborador próximo de Sánches Santos Cerdán, o ex-ministro e colaborador José Luis Ábalos, seu conselheiro Koldo García e o irmão mais novo do presidente do governo espanhol, David Sánchez. 

ds/mig/mdm/eg/mb/yr/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
12 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Curtidas
3 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
57 Curtidas
64 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR