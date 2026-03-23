EUA envia agentes do ICE a aeroportos em meio a bloqueio orçamentário

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Agentes do Serviço de Imigração dos Estados Unidos (ICE) foram mobilizados nesta segunda-feira (23) em importantes aeroportos do país, segundo um funcionário do governo, devido à escassez de pessoal de segurança causada pela paralisação orçamentária parcial no Congresso.

O presidente Donald Trump havia ameaçado no sábado enviar as forças do ICE para os terminais aéreos. Viajantes têm esperado por horas devido à falta de funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA), que não estão recebendo salário por causa do bloqueio orçamentário.

O pessoal do ICE, sob intenso escrutínio pelos disparos fatais em que se envolveu em meio a operações anti-imigração, assumiu as responsabilidades da TSA nos aeroportos congestionados.

Angeline Peart afirma que havia chegado na véspera com três horas de antecedência para o seu voo, mas que acabou perdendo-o por causa dos atrasos nos controles de segurança.

“Vou faltar ao trabalho” por isso, explica à AFP essa enfermeira de 27 anos no aeroporto de Atlanta.

Suez Khan, um artista de 28 anos também ouvido em Atlanta, acredita que a presença do ICE no aeroporto vai ajudar a agilizar os controles e a conseguir “voltar para casa”.

Segundo Tom Homan, assessor de Trump em matéria de imigração, os agentes foram deslocados nesta segunda-feira para 14 aeroportos, entre eles Nova York, Chicago e Atlanta. “E haverá mais”, declarou à rede CNN.

O ICE vai monitorar as partidas e se encarregar da logística, para que os funcionários da TSA se concentrem nos controles de segurança.

Desde o início do bloqueio orçamentário aumentaram as ausências do pessoal da TSA. O bloqueio paralisou as operações do Departamento de Segurança Interna (DHS), que supervisiona a TSA.

Homan também disse à CNN que esta é uma medida temporária para “ajudar a TSA a fazer as filas andarem”.

O envio de agentes do ICE a aeroportos gerou preocupação em setores políticos.

O líder da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, disse à CNN que a medida poderia criar novos riscos, enquanto a senadora republicana Lisa Murkowski apontou que essa “não é a missão do ICE” e advertiu sobre “tensões adicionais”.

Mas Trump afirmou estar disposto inclusive a enviar a Guarda Nacional, uma força de reservistas militares.

“Se não tivermos o suficiente, traremos a Guarda Nacional (…) para ajudar nos aeroportos”, declarou o presidente dos Estados Unidos.

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