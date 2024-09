EXCLUSIVO-Kamala amplia vantagem sobre Trump; eleitores a veem como vencedora no debate, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) – A vice-presidente democrata dos EUA, Kamala Harris, aumentou a vantagem sobre o republicano Donald Trump para 47% a 42% na corrida presidencial de 5 de novembro, depois do debate com o ex-presidente, que a maioria dos eleitores avaliam que ela venceu, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada nesta quinta-feira.

A pesquisa de dois dias mostrou Kamala com uma liderança de 5 pontos percentuais entre os eleitores registrados, acima dos 4 pontos de vantagem que ela tinha sobre Trump na pesquisa Reuters/Ipsos de 21 a 28 de agosto.

Entre os eleitores que disseram ter ouvido algo sobre o debate da terça-feira, 53% disseram que Kamala venceu, enquanto 24% viram vitória de Trump, com o restante dizendo que ninguém foi vencedor ou não respondendo a questão. Para 52% das pessoas familiarizadas com o debate, Trump teve problemas e não parecia em um bom momento, enquanto a fatia que achou o mesmo de Kamala foi de 21%. Entre os eleitores republicanos, um em cinco disse que Trump não parecia afiado.

Kamala, de 59 anos, deixou Trump, de 78 anos, na defensiva no debate com uma onda de ataques contra a capacidade do ex-presidente de assumir o cargo novamente e a sua miríade de problemas legais, destacando a condenação criminal de Trump sob a acusação que ele falsificou registros para encobrir o pagamento de um suborno. Para 52% dos eleitores familiarizados com o debate, Kamala “deu a impressão de ter maior integridade moral” do que seu rival, contra os 29% que disseram o mesmo de Trump.

Muitos republicanos também não se convenceram com o desempenho do candidato do partido no debate na Filadélfia. Para 53% dos eleitores republicanos ouvidos, Trump venceu o debate, contra 91% dos eleitores democratas que viram Kamala como vencedora. Entre os republicanos, 31% deles disseram que não viram vencedores contra 14% que disseram que Kamala foi melhor.

Ao todo, 91% dos eleitores registrados na pesquisa disseram que ao menos ouviram algo relacionado com o debate e 44% disse que estavam muito informados sobre o evento. O debate, feito pela ABC News, atraiu 67,1 milhões de telespectadores, de acordo com dados da Nielsen, superando os 51 milhões de pessoas que acompanharam o debate presidencial entre Trump e o então candidato democrata e presidente, Joe Biden, em junho.

O desempenho desastroso de Biden no debate gerou uma série de pedidos de correligionários para que o líder de 81 anos desistisse da sua tentativa de reeleição, o que ele aceitou em julho. Agora, Trump é o candidato mais velho na corrida e a pesquisa aponta que 52% dos eleitores consideram Trump velho demais para trabalhar no governo, taxa que cai para 7% para Kamala.

No geral, os eleitores deram notas melhores para Kamala do que para Trump no desempenho no debate. Ao serem questionados sobre quem pareceu mais digno, 56% das pessoas familiarizadas com o debate escolheram Kamala, contra 24% que preferiram Trump. Para 49%, Kamala “parece alguém que me ouviria e entenderia as minhas preocupações”, taxa que fica em 18% quando o candidato é Trump.

A pesquisa entrevistou 1.690 adultos norte-americanos em todo o país, incluindo 1.405 eleitores registrados, com margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais para os eleitores registrados.

Ainda que pesquisas nacionais, incluindo a Reuters/Ipsos, apresentem importantes sinais sobre a visão do eleitorado, os resultados do Colégio Eleitoral são definidos Estado a Estado para determinar o vencedor do pleito, com uma pequena quantidade de Estados-chave com grande probabilidade de serem decisivos.