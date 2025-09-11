The Swiss voice in the world since 1935

Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos e 90 feridos na Cidade do México

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, na quarta-feira (10), quatro mortos e 90 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades em um balanço atualizado.

O veículo explodiu após tombar sob uma ponte de Iztapalapa, um distrito populoso da capital, o que provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em várias pessoas.

“Lamentavelmente, quatro pessoas faleceram”, anunciou na rede social X a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, ao mesmo tempo que confirmou 90 feridos, dos quais 10 já receberam alta.

Imagens exibidas na televisão e nas redes sociais mostram o momento da forte explosão, que produziu enormes labaredas visíveis a grande distância.

Nas imagens é possível ver uma mulher segurando um bebê e lesões aparentes nos braços e no rosto. Também aparecem dois homens com grande parte de suas roupas queimadas na altura do tronco e lesões na pele.

Alguns feridos foram removidos em helicópteros, como parte da operação de emergência que envolveu paramédicos e militares da Guarda Nacional e a Marinha, segundo a prefeitura.

A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, expressou “solidariedade e apoio aos parentes” das vítimas.

Outro vídeo mostra dezenas de pessoas que estavam perto do local do acidente fugindo aterrorizadas, enquanto o fogo se expandia à distância.

“Sabemos por imagens de câmeras de vigilância que houve gente que abandonou o veículo com o corpo em chamas”, declarou à imprensa Pablo Vázquez, secretário de Segurança da Cidade do México.

Quase 30 veículos também foram atingidos pela explosão, cujas causas estão sendo investigadas.

O caminhão que transportava 49.500 litros de gasolina aparentemente “capotou”, indicou a prefeita da capital.

O veículo ficou tombado sobre a via e os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo imagens do local do acidente.

Também havia vários veículos queimados, entre eles um caminhão de carga, enquanto outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

A fumaça alcançou uma estação de trólebus, um dos principais meios de transporte desta cidade de 9,2 milhões de habitantes.

Os serviços de metrô, trólebus e ônibus articulados ficaram suspensos temporariamente, o que, somado ao fechamento de vias, provocou um caos gigantesco.

Em Iztapalapa, um dos distritos mais populosos do país, vivem 1,8 milhão de pessoas.

bur-axm/jla/db/ag/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
16 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR