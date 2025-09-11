Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos e 90 feridos na Cidade do México

afp_tickers

3 minutos

A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, na quarta-feira (10), quatro mortos e 90 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades em um balanço atualizado.

O veículo explodiu após tombar sob uma ponte de Iztapalapa, um distrito populoso da capital, o que provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em várias pessoas.

“Lamentavelmente, quatro pessoas faleceram”, anunciou na rede social X a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, ao mesmo tempo que confirmou 90 feridos, dos quais 10 já receberam alta.

Imagens exibidas na televisão e nas redes sociais mostram o momento da forte explosão, que produziu enormes labaredas visíveis a grande distância.

Nas imagens é possível ver uma mulher segurando um bebê e lesões aparentes nos braços e no rosto. Também aparecem dois homens com grande parte de suas roupas queimadas na altura do tronco e lesões na pele.

Alguns feridos foram removidos em helicópteros, como parte da operação de emergência que envolveu paramédicos e militares da Guarda Nacional e a Marinha, segundo a prefeitura.

A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, expressou “solidariedade e apoio aos parentes” das vítimas.

Outro vídeo mostra dezenas de pessoas que estavam perto do local do acidente fugindo aterrorizadas, enquanto o fogo se expandia à distância.

“Sabemos por imagens de câmeras de vigilância que houve gente que abandonou o veículo com o corpo em chamas”, declarou à imprensa Pablo Vázquez, secretário de Segurança da Cidade do México.

Quase 30 veículos também foram atingidos pela explosão, cujas causas estão sendo investigadas.

O caminhão que transportava 49.500 litros de gasolina aparentemente “capotou”, indicou a prefeita da capital.

O veículo ficou tombado sobre a via e os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo imagens do local do acidente.

Também havia vários veículos queimados, entre eles um caminhão de carga, enquanto outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

A fumaça alcançou uma estação de trólebus, um dos principais meios de transporte desta cidade de 9,2 milhões de habitantes.

Os serviços de metrô, trólebus e ônibus articulados ficaram suspensos temporariamente, o que, somado ao fechamento de vias, provocou um caos gigantesco.

Em Iztapalapa, um dos distritos mais populosos do país, vivem 1,8 milhão de pessoas.

bur-axm/jla/db/ag/rpr