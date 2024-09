Famoso ex-apresentador da BBC evita prisão após escândalo de pornografia infantil

A Justiça britânica condenou nesta segunda-feira o ex-apresentador da BBC Huw Edwards, envolvido em um escândalo de pornografia infantil, a seis meses de prisão, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Com esta sentença, o homem que apresentou o noticiário das 22 horas por 20 anos, evitará a prisão desde que não cometa outro crime em dois anos.

Depois deste escândalo que provocou sua demissão da emissora estatal há pouco mais de um ano, Edwards, de 63 anos, declarou-se culpado em julho de “fazer imagens indecentes de crianças”, o que evitou um longo e escandaloso processo.

O ex-apresentador poderia ser condenado a 10 anos de prisão. No entanto, o juiz do Tribunal de Westminster, em Londres, considerou os argumentos que destacaram seus problemas psicológicos e o “remorso sincero” manifestado pelo acusado.

O advogado de Huw Edwards, Philip Evans, disse que seu cliente reconheceu que as imagens são “repugnantes” e que estava “profundamente arrependido”.

O ex-apresentador virou notícia em 2023, quando o tabloide The Sun noticiou que ele pagou a uma adolescente em troca de fotos sexuais, o que o levou a ser afastado pela BBC.

Segundo a investigação, Edwards entrou em contato via WhatsApp com um homem que lhe enviou 41 imagens de pornografia infantil entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.

As imagens foram “claramente enviadas com o consentimento do Sr. Edwards”, segundo a Promotoria.

O advogado de Edwards insistiu que seu cliente apenas recebeu as imagens, mas que nunca as compartilhou.

