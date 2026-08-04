Foguete da SpaceX deve colidir com a Lua

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O estágio superior de um foguete da SpaceX deve se chocar acidentalmente com a Lua nesta quarta-feira (5), uma colisão que não ameaça a Terra, mas que formará uma cratera lunar.

Cientistas e entusiastas esperam testemunhar o rastro de detritos e restos iluminado pelo sol previsto após o impacto do estágio superior do Falcon 9 contra a superfície lunar, por volta das 6h35 GMT.

“É possível que pessoas com telescópios consigam observar a coluna de material criado”, disse à AFP Benjamin Fernando, do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, autor principal de um artigo recente sobre o impacto previsto. “Não está claro o quão brilhante será, e esse é um dos motivos pelos quais queremos estudar esse evento”.

Os autores do estudo calculam que a nave pese cerca de 4.000 kg. Ela deve se chocar com o hemisfério norte da Lua, a uma velocidade de 8.690 km/h. “Não há risco algum para a Terra”, afirmou o porta-voz da Nasa, Jimi Russell.

“A agência espacial vai continuar rastreando o propulsor com fins de treinamento, e depois vai observar o local do impacto com fins científicos”, acrescentou Russell.

O foguete Falcon 9 foi lançado em janeiro, transportando dois módulos de pouso lunar. O propulsor retornou para a Terra, mas o estágio superior permaneceu no espaço, para impulsionar os módulos em sua trajetória.

Para esse tipo de “missão de alta energia”, a SpaceX costuma realizar uma manobra para garantir que o segundo estágio “seja seguro, de acordo com os regulamentos e normas correspondentes”, explicou ontem Julianna Scheiman, diretora de Programas Científicos da Nasa.

A agência espacial americana espera estabelecer em breve uma presença humana sustentada na Lua, o que torna crucial uma melhor compreensão dos detritos espaciais na órbita lunar.

A Lua suporta impactos de detritos espaciais rotineiramente, incluindo meteoroides. Colisões artificiais são menos frequentes.

Na década de 1970, a agência espacial americana realizou colisões deliberadas durante o programa Apollo, para coletar dados sísmicos.

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