Folclore e natureza no desfile da Louis Vuitton em Paris

A Louis Vuitton apresentou sua coleção nesta terça-feira (10) em uma paisagem montanhosa, com modelos vestindo capas amplas, chapéus de palha e levando bolsas em galhos no último dia da Semana de Moda feminina de Paris.

“Para este desfile, eu queria realmente destacar a ideia de que a natureza é a maior de todas as criadoras. Não se tratava de imitá-la, mas sim de enaltecê-la”, declarou aos jornalistas Nicolas Ghesquière, diretor artístico da coleção feminina desde 2013.

A apresentação da lendária grife francesa, pertencente ao conglomerado de luxo LVMH, foi realizada em um dos pátios do Museu do Louvre.

O cenário com montanhas verdes remetia a Jura, no leste da França, de onde Louis Vuitton, o fundador da maison, partiu ainda adolescente para se estabelecer em Paris em 1837.

Ghesquière defende que “há uma forma de antropologia da moda no fato de que as pessoas encontram pontos em comum nos quatro cantos do mundo, em sua maneira de se vestir”.

“Existe realmente essa ideia de um folclore universal”, de um “nomadismo”, que se expressa em vestidos de patchwork ou amplos chapéus de palha, como se fossem cestos invertidos.

Para esta linha chamada “Super Nature”, o estilista se inspirou também no artista contemporâneo ucraniano Nazar Strelyaev-Nazarko, cujas telas adornavam as costas de jaquetas e a parte frontal das saias.

Entre o público, como de costume, havia muitas estrelas, como as atrizes Zendaya e Ana de Armas.

