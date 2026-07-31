Fontes do Hamas confirmam acordo para seu desarmamento e retirada israelense de Gaza

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Fontes do alto escalão do movimento islamita Hamas afirmaram nesta sexta-feira (31) à AFP que o acordo fechado com Israel para encerrar o conflito inclui disposições relacionadas ao seu desarmamento e à retirada gradual das forças israelenses da Faixa de Gaza.

A questão espinhosa do desarmamento do grupo pró-Irã tem sido um dos principais obstáculos ao avanço do plano de cessar-fogo em vigor no território palestino desde outubro.

“Um acordo foi fechado sobre o tema das armas. Além disso, chegou-se a um entendimento sobre uma retirada gradual das forças israelenses da Faixa de Gaza”, indicou uma autoridade do Hamas, segundo a qual o movimento islamita espera agora que os mediadores e o Conselho de Paz do presidente americano garantam que Israel cumpra a sua parte.

Ghazi Hamad, membro da equipe de negociação do Hamas, ressaltou que o desarmamento será vinculado à retirada de Israel, à mobilização do Comitê Nacional para a Administração da Faixa de Gaza (NCAG) e aos trabalhos de reconstrução no território.

“Israel não vai interferir na questão do desarmamento. O NCAG será o órgão responsável por essa tarefa”, confirmou Hamad. “Ele vai se encarregar de gerenciar e fazer o inventário e armazenamento das armas.”

O NCAG, um órgão de tecnocratas palestinos criado pelo Conselho de Paz e que deve administrar o cotidiano na Faixa de Gaza durante o período de transição, ainda não entrou no território.

Segundo Hamad, o acordo foi fechado após negociações difíceis, que começaram há cerca de seis meses. “O acordo abrange o fim da guerra, a entrada do Comitê Nacional na Faixa de Gaza, a retirada israelense, a reconstrução e o envio de forças internacionais”, disse à AFP.

No começo do mês, o Hamas anunciou a dissolução do órgão que governou a Faixa de Gaza por quase duas décadas, abrindo caminho para que o NCAG implemente um governo civil no território, de mais de 2 milhões de habitantes.

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