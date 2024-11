Forças russas assumem novo vilarejo em Donetsk, Ucrânia admite combates na região

(Reuters) – Os militares russos afirmaram no domingo que suas forças assumiram o controle do vilarejo de Vyshneve, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, enquanto avançam em direção ao centro logístico de Pokrovsk.

O Estado-Maior da Ucrânia não mencionou o fato de o vilarejo ter caído em mãos russas, mas relatou combates nas proximidades.

O popular blog de guerra ucraniano DeepState reconheceu a perda de Vyshneve e disse que as forças russas estavam se movendo em uma aldeia adjacente.

O Estado-Maior da Ucrânia, em um relatório da tarde no Facebook, disse que as forças russas lançaram 19 ataques no setor Pokrovsk da linha de frente de 1.000 km (600 milhas) no leste da Ucrânia.

“Ao conter a pressão, as forças de defesa repeliram os ataques inimigos”, disse. “As forças de ocupação estão concentrando seus esforços nas aldeias de Promin e Vyshneve.”

O DeepState disse que as forças russas estavam “se tornando ativas perto de Hryhorivka”, um vilarejo a oeste de Vyshneve, a caminho de Pokrovsk.

“Eles estão tentando, com infantaria, avançar em áreas florestais ao longo de uma linha férrea e queriam entrar na aldeia e ganhar uma posição”, disse. “Felizmente, essa tentativa não teve êxito.”

Vyshneve fica perto de Selydove, uma cidade importante cuja captura foi anunciada pelos militares russos na semana passada. No sábado, o Ministério da Defesa russo disse que havia ocupado dois outros vilarejos na frente oriental.

As forças russas têm se concentrado em dominar toda a região de Donbas — composta pelas regiões de Donetsk e Luhansk — depois de uma primeira investida sem sucesso na capital, Kiev, nos dias seguintes à invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Em setembro, as forças russas avançaram em seu ritmo mais rápido desde março de 2022, apesar de a Ucrânia ter tomado uma parte da região de Kursk, no sul da Rússia.