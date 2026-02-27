França afirma que suposto drone russo perto de seu porta-aviões é ‘provocação ridícula’

afp_tickers

3 minutos

A França afirmou, nesta sexta-feira (27), que se o drone avistado esta semana perto de um porta-aviões francês na Suécia for de origem russa, seria uma “provocação ridícula”.

Segundo Estocolmo, um drone “provavelmente russo” foi neutralizado na quarta-feira pelas Forças Armadas suecas perto do porta-aviões francês Charles de Gaulle, enquanto este estava atracado em Malmö.

“Se, de fato, como sugere o ministro da Defesa sueco, este incidente tiver origem russa, a única conclusão a que posso chegar é que se trata de uma provocação ridícula”, declarou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, nesta sexta-feira, durante uma conferência de imprensa a bordo do porta-aviões.

Na noite desta sexta-feira, as Forças Armadas suecas afirmaram que o drone era, de fato, russo.

“Durante a visita do porta-aviões francês Charles de Gaulle, um dos navios das Forças Armadas suecas observou o destacamento de um drone de um navio russo de inteligência de sinais”, assinalaram as forças suecas em um comunicado.

“As Forças Armadas suecas podem agora confirmar que um drone russo realizou um voo não autorizado”, acrescentou.

O Kremlin classificou como absurda a ideia de que o drone neutralizado fosse russo.

O drone foi detectado na quarta-feira por uma embarcação de patrulha da Marinha sueca, a cerca de 13 quilômetros do Charles de Gaulle, no Estreito de Öresund, perto da cidade de Malmö, no sul da Suécia, onde o navio francês fez escala antes de participar de vários exercícios da Otan.

“Se as declarações [das autoridades suecas] forem interpretadas corretamente — ou seja, que o drone é russo simplesmente porque havia um navio russo nas proximidades — então essa alegação é completamente absurda”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O ministro das Relações Exteriores francês afirmou que o drone nunca representou uma ameaça real.

“O drone foi neutralizado longe do porta-aviões Charles de Gaulle e, em nenhum momento, a segurança do porta-aviões ou de seu grupo foi ameaçada”, afirmou.

As Forças Armadas suecas confirmaram na quinta-feira que nenhum outro drone foi detectado.

O grupo naval francês de propulsão nuclear, composto pelo porta-aviões Charles de Gaulle e seus navios de escolta, faz escala pela primeira vez no porto de Malmö.

O Mar Báltico, localizado nas proximidades, é palco de rivalidade entre a Rússia e os países da Otan.

bur/clc/mab/pc/aa/mvv