Genebra deve sediar negociações entre EUA e Irã para consolidar cessar-fogo
Irã e Estados Unidos devem se reunir em Genebra na sexta-feira para tentar consolidar o cessar-fogo e abrir negociações mais amplas sobre o programa nuclear iraniano e a reconstrução do país.
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O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, segundo a agência estatal Tasnim. De acordo com ele, as negociações marcam uma nova fase após o entendimento alcançado para interromper os combates.
Araghchi afirmou que a manutenção do cessar-fogo depende do fim da ocupação israelense de territórios no Líbano. Segundo Teerã, novos ataques israelenses ou uma expansão dessa presença militar seriam considerados uma violação do acordo.
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Autoridades de alto escalão participarão
O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, participará das conversações, informou o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi.
Do lado americano, o vice-presidente JD Vance é esperado nas negociações, conforme declarou o presidente Donald Trump.
Segundo fontes americanas, Washington e Teerã já chegaram a um entendimento preliminar para encerrar a guerra, formalizado por meio de uma assinatura digital.
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Petróleo, sanções e reconstrução
Araghchi disse que a primeira rodada de negociações deverá abordar quatro temas prioritários: o fim definitivo do conflito, a reabertura do Estreito de Ormuz, a liberação de ativos iranianos congelados no exterior e a reconstrução do país.
O governo americano já sinalizou a possibilidade de aliviar parte das sanções impostas ao Irã. Também está em discussão a criação de um fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões.
Apesar do avanço diplomático, o prazo de 60 dias previsto para as negociações é considerado apertado para a conclusão de um acordo abrangente sobre o programa nuclear iraniano.
Como referência, o acordo nuclear firmado entre o Irã e as potências mundiais em Viena, em 2015, levou quase dois anos de negociações para ser concluído.
Adaptação: Fernando Hirschy
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