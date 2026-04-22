Gigante farmacêutica rompe com fornecedora após investigação da AFP sobre desmatamento na Indonésia

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A gigante farmacêutica Haleon anunciou que deixou de trabalhar com uma fornecedora de embalagens “neutras em carbono” depois que uma investigação da AFP e do The Gecko Project revelou, nesta quarta-feira (22), vínculos com a derrubada da floresta tropical da Indonésia, habitat de orangotangos ameaçados de extinção.

O trabalho jornalístico descobriu que madeira procedente da derrubada de dezenas de milhares de hectares de floresta era processada em uma fábrica indonésia que abastecia a empresa de embalagens Asia Symbol.

A companhia fornecia embalagens “neutras em carbono” para as operações da Haleon na China. Sediado no Reino Unido, o conglomerado é conhecido por marcas de uso doméstico como Panadol, Sensodyne e as vitaminas Centrum.

A AFP e a redação de investigação The Gecko Project usaram imagens de satélite, documentos de auditorias governamentais, dados comerciais, informações de rastreamento de navios e material de fontes abertas para rastrear a madeira das plantações na Indonésia até as fábricas da Asia Symbol na China.

A Asia Symbol afirmou que submeteu a usina que fornecia a celulose a uma “diligência reforçada”, mas insistiu que o material usado nas embalagens fornecidas à Haleon não procedia de plantações vinculadas ao desmatamento.

A empresa não apresentou provas de como separava as cadeias de fornecimento.

A Haleon afirmou que sua própria investigação não encontrou evidências de que “material vinculado ao desmatamento” tenha entrado em sua cadeia de fornecimento, mas disse, ainda assim, estar “muito preocupada”.

“Por isso, pedimos a nossos fornecedores que garantam que nenhum material fornecido à Haleon provenha da Asia Symbol” ou de empresas de plantações “associadas ao risco de desmatamento”.

A Asia Symbol tem uma política de desmatamento zero, e sua controladora, o conglomerado Royal Golden Eagle (RGE), sediado em Singapura, comprometeu-se a manter uma cadeia de fornecimento livre de desmatamento desde 2015.

Sua tentativa de recuperar o selo de aprovação ambiental concedido pelo Forest Stewardship Council ficou estagnada devido a acusações de violações de direitos contra povos indígenas por parte de outra de suas subsidiárias.

“As conclusões desta investigação indicam que a RGE continua muito envolvida no negócio do desmatamento”, disse Robin Averbeck, diretor do programa florestal da Rainforest Action Network.

A Indonésia perdeu vastas extensões de floresta tropical devido às plantações, à mineração e aos incêndios, ameaçando paisagens ricas em biodiversidade que abrigam espécies ameaçadas de extinção, como os orangotangos.

A perda de florestas também foi apontada como responsável pelo agravamento de desastres naturais, como as enchentes do ano passado em Sumatra, que deixaram mais de 1.000 mortos.

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