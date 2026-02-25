Governador da Califórnia publica memórias de olho nas eleições de 2028

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, figura do Partido Democrata e possível candidato presidencial nas eleições de 2028, apresentou suas memórias em um evento em Nova York, em um movimento considerado um passo necessário antes de lançar uma campanha.

O livro intitulado “Young Man in a Hurry” (“Um jovem com pressa”) foi publicado com um ano de atraso devido aos enormes incêndios que, no início de 2025, devastaram seu estado, indicou Newsom na noite de terça-feira (24).

Não é “um desses livros políticos que se escrevem apenas para se antecipar a algum ciclo do calendário”, afirmou.

As memórias “não são sobre o homem político. Tratam do que me moldou: os acontecimentos, as dificuldades, as contrariedades, autoimpostas e de outro tipo, as inseguranças, as ansiedades, os arrependimentos”, insistiu no evento.

Newsom indicou que seu livro não é um “plano de dez pontos para a renovação dos Estados Unidos”. Mas criticou que os democratas não fazem o suficiente para vencer o debate público diante dos republicanos.

“Às vezes recuamos. Estamos na defensiva, não partimos para a ofensiva”, afirmou. “Acreditamos que os fatos, por si só, vão prevalecer. Que podemos ganhar a discussão. Que podemos dar lições de moral. (Mas) isso não funciona mais com Donald Trump, temos que combater fogo com fogo”, assegurou.

Brian Arbour, professor de Ciências Políticas na City University de Nova York, comentou que as autobiografias de potenciais candidatos funcionam como “uma espécie de resumo” de seus pontos de vista e lhes permitem “controlar” a propaganda à margem dos ciclos noticiosos.

Aos 58 anos, casado e pai de quatro filhos, Newsom foi anteriormente prefeito de San Francisco. Fora da política, construiu carreira na vinicultura e na hotelaria.

Nas memórias, aborda sua dislexia, assim como sua infância ao lado de uma mãe com vários empregos e de um pai juiz, próximo de algumas das pessoas mais ricas da Califórnia.

Outro possível candidato democrata à presidência, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou seu próprio livro no fim de janeiro. E os também democratas Cory Booker (senador por Nova Jersey) e Andy Beshear (governador do Kentucky) pretendem fazer o mesmo mais adiante neste ano.

