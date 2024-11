Governo da Colômbia e ELN reúnem-se em Caracas em busca de novo cessar-fogo

afp_tickers

2 minutos

Delegações do governo colombiano e da guerrilha do ELN têm uma reunião marcada para esta sexta-feira (1º) em Caracas, um encontro que busca “uma saída para a crise” do processo de paz congelado e a retomada de um cessar-fogo.

O processo de paz foi suspenso em setembro por decisão do presidente Gustavo Petro, em reação a um ataque do Exército de Libertação Nacional (ELN) contra uma base militar que deixou três soldados mortos e 28 feridos.

“Vamos levantar questões como a reativação do cessar-fogo com o mecanismo de monitoramento e verificação, a participação e a dinâmica humanitária”, disse Vera Grabe, negociadora-chefe do governo, citada esta semana em um comunicado da Presidência.

“É possível que nem todas as questões sejam resolvidas, mas serão levantadas para novas reuniões”, acrescentou.

A agenda da reunião não foi divulgada, em clima de sigilo. Grabe disse à AFP que não poderia fornecer nenhuma informação.

O ELN propôs a reunião no início do mês “para examinar a crise em que se encontra o processo”, ao mesmo tempo em que denuncia violações do acordo com o governo.

“Enquanto o governo não superar a atual situação de incumprimento dos acordos, não conseguiremos sair do congelamento a que eles próprios conduziram o processo de negociações”, afirmou o grupo armado.

A delegação de Petro aceitou uma reunião que levaria à “retomada do nosso diálogo”.

“Queremos abordar até que ponto o ELN quer avançar com este governo”, disse Grabe.

A última reunião realizada em Caracas entre as partes foi em maio.

jt/erc/cjc/aa