Da emigração à chegada: como se integrar bem em outros países

Novo lar, novas regras: a vida em outro país é, muitas vezes, muito diferente daquela a que se está acostumado na Suíça. KEYSTONE/WESTEND61/ZELJKO DANGUBIC

Do choque cultural às novas amizades: especialistas compartilham seus conselhos para se integrar em um novo país e fazer novas amizades.



Algumas pessoas se veem mudando de país atraídas pelo emprego dos sonhos; outras estão procurando um clima ameno. Ou então, as pessoas mais velhas podem decidir passar sua aposentadoria no exterior por motivos financeiros. Cerca de 30.000 suíços deixam o país alpino todos os anos. Em 2023, mais de 813.000 cidadãos suíços estavam vivendo no exterior. Independentemente do motivo, todos enfrentam o desafio de se integrar em uma nova cultura.

Entretanto, aqueles que compreendem e aceitam as diferenças culturais podem se estabelecer mais rapidamente. Essas dicas podem ajudar:

1. A integração começa antes da mudança

Rahel Siegenthaler viveu em diferentes países por 15 anos e agora trabalha como instrutora e coach intercultural. Ela diz: “É fundamental se informar sobre a história, os valores, as normas e as tradições da nova cultura antes de emigrar. Isso permite que você demonstre interesse nos costumes e na vida cotidiana e, até certo ponto, comece a participar das discussões”.

Rahel Siegenthaler tem mestrado em comunicação intercultural e presta consultoria a empresas, escolas, administrações e indivíduos. Cortesia

2. O idioma é a chave para a integração

Fazer um curso de idiomas antes da partida pode reduzir significativamente as barreiras à emigração. “Um curso completo é o ideal, mas até mesmo ferramentas simples, como plataformas online, como o Duolingo, podem ser úteis”, diz Claudia Doron, que orienta emigrantes profissionalmente e já morou nos Estados Unidos e em Israel. Pense também nos dialetos e expressões regionais. “É importante prestar atenção às regras de conversação em seu novo lar para se integrar melhor à comunidade”, diz Siegenthaler.

Fazer um curso de idiomas antes de se mudar para o exterior pode ser muito útil. Keystone / Christian Beutler

3. Adaptação à nova cultura

Muitas coisas funcionam de forma diferente em outros países. O ponto crucial para uma integração bem-sucedida é entender os costumes locais e adaptar-se à vida cotidiana em seu novo país de origem. “Evite comparar tudo com a Suíça e encare o novo país com a mente aberta”, enfatiza Doron. Literatura específica sobre cultura, um curso ou treinamento podem ajudar a facilitar a transição e os primeiros passos na nova vida.

“É importante não comparar tudo com a Suíça, mas aceitar as circunstâncias do novo país com a mente aberta” Claudia Doron, Relocation Coach

As diferenças culturais no ambiente de trabalho também devem ser levadas em conta. Anthony Adam, gerente de projetos de pesquisa do provedor de serviços de RH Page Executive, diz: “Os profissionais suíços, especialmente as gerações mais velhas, geralmente priorizam um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional e tendem a separar a vida pessoal da profissional. Nos EUA, por exemplo, é dada mais ênfase ao networking após o expediente”. Além disso – parece clichê, mas é verdade – nem todo mundo tem o mesmo entendimento de pontualidade que os suíços. Características dos países de emigração mais populares:

Emigrando para a Alemanha

Os suíços têm a reputação de serem bastante avessos a conflitos. Siegenthaler diz: “Na Alemanha, a comunicação é muito mais direta e, mesmo em caso de discordâncias, tudo é abordado e negociado em uma troca verbal direta até que seja resolvido.”

Emigrando para os EUA

Fazer novos contatos nos EUA é simples e muito fácil, diz Siegenthaler. Ela compara os estadunidenses a um pêssego – macios e suaves por fora, mas com um centro duro: “Você entra em contato com as pessoas muito rapidamente, conversa um pouco, mas leva tempo para construir um relacionamento mais próximo e romper essa camada interna dura”.

4. Preserve sua própria identidade

É importante não perder de vista suas próprias tradições e valores, enfatiza Siegenthaler: “Uma integração bem-sucedida significa preservar sua própria identidade e formação e, ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão com a nova cultura. O equilíbrio entre esses dois aspectos é crucial a longo prazo”.

Claudia Doron orienta as pessoas sobre emigração. Cortesia

5. Faça novos amigos

Fazer novos amigos ajuda você a se sentir em casa. Programas de integração, cursos de idiomas, serviços de aconselhamento ou eventos culturais podem ajudar. Siegenthaler diz: “A maneira mais fácil é procurar atividades que você já gostava em seu país de origem”.

Doron aconselha planejar ativamente momentos para tomar um café com uma pessoa nova, praticar atividades esportivas ou organizar uma excursão. Esses momentos incentivam a socialização e fortalecem a coesão social.

6. Faça contato com outros emigrantes

As comunidades suíças em vários países estão listadas no site Link externoda Organização dos Suíços no ExteriorLink externo, e há grupos locais no Facebook, como Link externo“Swiss People Living In The USA”Link externo, Link externo“Schweizer in Deutschland”Link externo ou Link externo“Auslandschweizer”Link externo. As embaixadas e os consulados geralmente oferecem redes adicionais.

Especialmente no início, quando o idioma local ainda é difícil, o contato com seus compatriotas é útil. Doron diz: “Pedir pizza em inglês é fácil, mas rapidamente se torna complicado quando você se vê por exemplo em uma consulta médica”.

A InterNationsLink externo também pode ser um recurso valioso: a plataforma facilita a troca de informações sobre a vida em várias cidades globais, promove a formação de redes e organiza excursões.

Fazer amigos pode facilitar a integração. Credit: Islandstock / Alamy Stock Photo

7. Crie uma rotina

Depois de desembarcar no novo país, a vida cotidiana pode parecer esmagadora no começo. Para facilitar a transição, é útil estabelecer uma estrutura clara. Isso pode ser feito por meio de trabalho, cursos de idiomas ou atividades de lazer. Doron diz: “Se a mudança estiver ligada a uma mudança na carreira de um dos parceiros e o outro (ainda) não estiver trabalhando, vale a pena usar o tempo de forma criativa. Esse pode ser um bom momento para fazer um curso de culinária ou experimentar hobbies que você não teria feito na Suíça”.

